Nayanthara: 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా నయనతారకు మాత్రమే సాధ్యమైన విషయం.. ఏమిటంటే..!

Nayanthara : ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ల కెరీర్ చాలా చిన్నదని అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా 35 దాటిన తర్వాత అవకాశాలు తగ్గిపోతాయన్నది సాధారణంగా వినిపించే మాట. కానీ ఈ లెక్కలన్నింటినీ తప్పు అని నిరూపించింది నయనతార. 40 ఏళ్లు దాటినా కూడా ఆమె నేటికీ.. నెంబర్ వన్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతుండటం నిజంగా ఆశ్చర్యమే.
నయనతార కెరీర్‌ను చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఆమె ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌కి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. కథ బలంగా ఉన్న సినిమాలనే ఎక్కువగా ఎంచుకుంది. అందుకే ఆమెతో పాటు వచ్చిన చాలా మంది హీరోయిన్లు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్‌కి మారిపోయినా..నయన్ మాత్రం లీడ్ రోల్స్‌లోనే కొనసాగుతోంది. గ్లామర్ మాత్రమే కాదు, నటన కూడా తన బలమని ఆమె ప్రతి సినిమాతో ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉంది.

ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఆమె డిసిప్లిన్. షూటింగ్‌లకు ఆలస్యం చేయదు, తన పనిపై పూర్తి ఫోకస్ ఉంటుంది. దర్శకుడు ఏం కోరుకుంటే అది కచ్చితంగా ఇవ్వగలిగే కమిట్‌మెంట్ నయనతారలో ఉంది. అందుకే నిర్మాతలు ఆమె పెట్టే కండిషన్స్‌కైనా ఓకే చెబుతారు. రెమునరేషన్ విషయంలో కూడా ఆమె అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వదు. ఒక్కో సినిమాకు 10 నుంచి 15 కోట్ల వరకు తీసుకుంటూ.. ఇండస్ట్రీలోనే టాప్ రేంజ్‌లో ఉంది.

ప్రస్తుతం ఆమె అరడజన్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. సీనియర్ హీరోలతో నటించడంలో ఆమెకు ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ ఉంది. త్వరలో చిరంజీవితో కూడా సినిమా రాబోతుందన్న టాక్ ఉంది. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అనిల్ రావిపూడి వర్కింగ్ స్టైల్‌కు నయనతార బాగా ఇంప్రెస్ అయిందని సమాచారం. సాధారణంగా దర్శకులను పొగడని నయన్.. ఈసారి మాత్రం ఓపెన్‌గా ప్రమోషన్స్.. చేయడం గమనార్హం.

ఇక గ్లామర్ విషయానికి వస్తే, అవసరమైన చోట గ్లామర్ చూపిస్తూ..మరోవైపు లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు కూడా చేస్తోంది. ఈ బ్యాలెన్స్ చాలా మందికి సాధ్యం కాదు. అనుష్క సినిమాలు తగ్గాయి, తమన్నా స్పెషల్ సాంగ్స్‌కే పరిమితమయ్యారు, త్రిష ఫామ్‌లో లేరు.. సమంత ఓటిటి వైపు వెళ్లింది. కానీ నయనతార మాత్రం ఇంకా టాప్‌లోనే ఉంది.

అందుకే 40 దాటినా నయనతార నెంబర్ వన్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది. కథ ఎంపిక, డిసిప్లిన్, కమిట్‌మెంట్, స్టార్ ఇమేజ్ ..ఈ నాలుగు కలిస్తేనే నయన్ లాంటి కెరీర్ సాధ్యమవుతుంది. ఇదే ఆమె స్పెషల్ క్వాలిటీ.

