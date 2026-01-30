English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

42 Years Old Heroine Trisha Net Worth And Assets Value: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అలా మెరిసి స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మాయమైన హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్‌. ఆమె గ్లామర్, నటనతో చాలా సినిమాలు చేయగా.. అదే స్థాయిలో ఆస్తులు సంపాదించారని సమాచారం. 42 ఏళ్ల త్రిష ఎంత సంపాదించారో తెలుసా?

హీరోయిన్‌ త్రిష తమిళ సుందరి. అందం.. అభినయం కలబోసిన ఈ తార తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో సినిమాలు చేసి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ప్రస్తుతం సినీ పరిశ్రమకు కొంత దూరం జరిగినా ఆమె పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోలతో నటించింది. మరి ఆమె ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?

రెండు దశాబ్దాలుగా దక్షిణ వెండితెరపై తిరుగులేని స్టార్ హీరోయిన్‌గా త్రిష కొనసాగారు. చాలా మంది కొత్త నటీమణులు వచ్చినప్పటికీ త్రిష క్రేజ్ తగ్గలేదు. కొంత బ్రేక్‌ తీసుకుని మళ్లీ సినీ పరిశ్రమలో రాణిస్తున్న త్రిష ఆస్తులు భారీగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.

నటన మాత్రమే కాకుండా సంపాదన పరంగా కూడా త్రిష అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటోంది. 1999 నుంచి చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న త్రిష ఆస్తుల పరంగా భారీగా ఉన్నాయి. ఆమె మొత్తం ఆస్తులు (నికర విలువ) దాదాపు రూ.85 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం. ఒక్క సినిమాలే నుంచే కాకుండా వ్యాపారంతో ఆమె సంపన్నురాలిగా మారారు.

పొన్నియిన్ సెల్వన్ తర్వాత త్రిష తన పారితోషికాన్ని భారీగా పెంచేసింది. త్రిష ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ.5 కోట్లు పారితోషికం తీసుకుంటోందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. సినిమాలతో పాటు, బ్రాండ్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లు కూడా త్రిష చేస్తూ సంపాదిస్తోంది. ఆమె అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లతో సంవత్సరానికి దాదాపు రూ. 9 కోట్లు సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం.  

సినిమాలు, నటనే కాకుండా త్రిష రియల్ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. భారీ పెట్టుబడుల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును తెలివిగా పెట్టుబడి పెడుతోంది. పుట్టింది తమిళనాడులో అయినా హైదరాబాద్‌లో ఒక విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దాని విలువ ఇప్పుడు దాదాపు రూ.6 కోట్లు అని తెలుస్తోంది. ఇక చెన్నైలో ఆమె నివసించే ఇల్లు కూడా చాలా ఖరీదైనది. ఆ ఇంటిని దాదాపు రూ.10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం.  

త్రిషకు లగ్జరీ కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆమె గ్యారేజీలో అన్నీ రకాల కార్లు ఉన్నాయి. దాదాపు రూ. 80 లక్షల విలువైన మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్, రూ.75 లక్షల విలువైన బిఎమ్‌డబ్ల్యూ 5-సిరీస్, రూ. 60 లక్షల విలువైన రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, రూ.63 లక్షల విలువైన మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇ-క్లాస్ ఉన్నాయి. 

త్రిష ప్రస్తుతం కొన్ని సినిమాలు చేస్తుండగా.. వాటిలో పాన్ ఇండియా రేంజ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన విశ్వంభలో త్రిష నటిస్తోంది. సూర్యతో కలిపి ఆమె నటిస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కరుప్ప.
