Summer Special Rails: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. 46 సమ్మర్ స్పెషల్ రైళ్లు, హైదరాబాద్‌ నుంచి ఎన్ని? పూర్తి షెడ్యూల్!

46 Summer Special Trains Announced: ఎండాకాలం సెలవులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది వెకేషన్స్ కోసం వెళ్తారు. సొంత ఊర్లకు ప్రయాణం చేయడానికి ముఖ్యంగా ఎంచుకునేది రైల్వే ప్రయాణం. భారతీయ రైల్వే అతి తక్కువ ధరలోనే సూదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులను చేరవేస్తుంది. అయితే వేసవిలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి భారతీయ రైల్వే 46 సమ్మర్ స్పెషల్ ట్రైన్‌లను ప్రారంభించనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
ప్రతి ఏడాది ఎండాకాలంలో రైల్వే ప్రయాణికుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఈ సమయంలో సెలవులు కాబట్టి సొంతూళ్లకు వెళుతూ ఉంటారు. కొంతమంది వెకేషన్‌ కూడా వెళ్తారు. అయితే భారతీయ రైల్వే ప్రధాన నగరాల్లో కొత్త ప్రత్యేక రైళ్లు కేటాయించింది. ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై, సంత్రగచ్చి గుండా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయి.  

స్పెషల్ రైళ్లు ముంబై నుంచి హైదరాబాద్, చెన్నై గుండా వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. వెస్ట్ నుంచి సౌత్ ఇండియా కు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇది గుడ్ న్యూస్.. అదేవిధంగా తాంబరం నుంచి సంత్రగచ్చి నుంచి ఈస్టర్న్‌ రైలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో కలుపుకుంటూ వెళ్తాయి. 2026 ఏప్రిల్ నుంచి జూలై మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి.   

ముంబై నుంచి హైదరాబాద్‌కు మొత్తంగా 12 సర్వీస్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ముంబై నుంచి చెన్నైకి ఎనిమిది ట్రిప్పులు అదనంగా మూడు ట్రిప్పులు తాంబరం నుంచి సంత్రగచ్చి రూట్ గుండా వెళ్తూ ఉంటాయి. అతిగా రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఈ సర్వీసులను పెంచింది. ముంబై నుంచి హైదరాబాద్, ముంబై నుంచి చెన్నై రూట్ లో స్టాపుల్లో ఆగుతూ వెళ్తాయి.   

 దాదర్, తానె, కళ్యాణ్, పూణే, సోలాపూర్ గుండా ఈ రైళ్లు వెళ్తాయి. ఇక తాంబరం సంత్రగచ్చి ట్రైను చెన్నై, విజయవాడ, భువనేశ్వర్, ఖరగ్‌పూర్‌ వరకు వెళుతుంది. ఇది రైల్వే ప్రయాణికులకు నేరుగా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రధాన నగరాల్లో ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది. కాబట్టి అదనపు రైళ్లతో ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

ఈ ప్రత్యేక రైలు ముంబై నుంచి హైదరాబాద్, ముంబై నుంచి చెన్నై రూట్‌లలో ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసి, థర్డ్‌ ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక తాంబరం సంత్రగచ్చి ట్రైన్ లో స్లీపర్ క్లాస్ ఉంది. బడ్జెట్‌లో రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చు.

Nivetha Pethuraj: ప్రియుడితో బ్రేకప్…ప్రొడ్యూసర్స్ కి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన నివేదా పెతురాజ్.