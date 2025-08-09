English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine: పెళ్లి చేసుకోవడానికి అబ్బాయి కోసం తెగ వెతుకుతున్న.. 46 ఏళ్ల తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సిగ్గు లేదు అంటూ..!

Star Actress:
సాధారణంగా మూడు పదుల వయసు వచ్చేలోపులే పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ హీరోయిన్స్ మాత్రం నాలుగు పదుల వయసు దాటినా కానీ ఇంకా కూడా పెళ్లి చేసుకుని వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో.. తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు పెళ్లి కొరకు కోసం వెతుకుతోంది..
1 /5

హీరోయిన్స్ సాధారణంగా మూడు పదుల వయసు దాటిన తరువాతే పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది మాత్రం ఏకంగా నాలుగు పదుల వయసు వస్తే కూడా పెళ్లి గురించి ఆలోచించారు.. ఇలాంటి జాబితాలోకే వస్తుంది హీరోయిన్..షమితా శెట్టి  

2 /5

ఆకాష్ హీరోగా వచ్చిన పిలిస్తే పలుకుతా సినిమాతో పరిచయమైన ఈ హీరోయిన్.. ప్రముఖ స్టార్ హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి చెల్లెలు. మనసా ఒట్టు.. మాట్లాడద్దు అని బాధతో ఈమెకు మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈమెకు 46 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి కాలేదు.   

3 /5

ఈ క్రమంలో తాజాగా రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా..ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రసారమవుతున్న 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ శర్మ షో' కి శిల్పా శెట్టి.. తన సోదరి షమితా శెట్టి రాగా.. ఈ ఎపిసోడ్లో శిల్పా శెట్టి ఏకంగా పెళ్లిళ్ల పేరయ్య అవతారం ఎత్తారు. 

4 /5

ఈ షో వేదికగానే తన చెల్లెలికి ఓ మంచి వరుడిని వెతికి పెట్టాలని.. ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించాయి. ముందుగా శిల్పా శెట్టి మాట్లాడుతూ.. "నాకు అస్సలు సిగ్గు లేదు. అబ్బాయి ఎవరైనా కనిపిస్తే చాలు, 'మీకు పెళ్లయిందా?' అని డైరెక్టుగా అడుగుతూ ఉంటా. వాళ్లు బహుశా, 'ఈమెకు పెళ్లయిపోయింది కదా, మరి ఎందుకు ఇలా అడుగుతోంది?' అనుకోవచ్చు. కానీ వెంటనే 'నా కోసం కాదులెండి, మా చెల్లెలి కోసం' అని చెబుతాను.” అని చెప్పుకొచ్చింది. 

5 /5

ఇక ఆ షో కి వచ్చిన అభిమానుల్లో కూడా కొంతమందిని మీ వయసెంత లేదా మీ తమ్ముడు వయసెంత అంటూ అడుగుతూ.. తన చెల్లెల కోసం సంబంధం చూస్తున్నట్లు వ్యవహరించింది శిల్పా శెట్టి. ఈ ఎపిసోడ్ కి సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ కూడా వైరల్ అవుతూ నవ్వులు తెప్పిస్తున్నాయి.

46-Year-Old Telugu Star Shilpa Shetty sister Shamita Shetty marriage kapil sharma show Heroine Marriage Search piliste palukutha Herione Samhita Shetty Groom Hunt Bollywood Sisters Rakhi Pournami

Next Gallery

Sharmila Tweet On Raksha Bandhan: రాఖీ వేళ ఆసక్తి కర ట్విట్ చేసిన వైఎస్ షర్మిల.!. జగన్‌కు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చిందిగా..?.. నెట్టింట రచ్చ..