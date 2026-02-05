Sony Xperia 1 Viii Price: ప్రీమియం కెమెరాతో Sony నుంచి మరో రెండు మొబైల్స్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Sony Xperia 1 Viii Price In India: ప్రముఖ సోనీ కంపెనీ నుంచి మార్కెట్లోకి రెండు అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్ కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, వీటికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Sony Xperia 1 Viii Price In India News: జపనీస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ సోనీ కంపెనీ త్వరలోనే గుడ్న్యూస్ తెలపబోతోంది. ప్రీమియం డిజైన్తో మార్కెట్లోకి రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ను లాంచ్ చేయబోతోంది. మార్కెట్లోకి సోనీ ఎక్స్పీరియా 1 VIIIతో పాటు ఎక్స్పీరియా 10 VIII స్మార్ట్ఫోన్స్ను లాంచ్ చేయబోతోంది. గత ఏడాది మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన సోనీ ఎక్స్పీరియా 1 VII స్మార్ట్ఫోన్కి సక్సెసర్గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ సోనీ ఎక్స్పీరియా 1 VIII స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది క్వాల్కమ్కి సంబంధించిన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ IMEI డేటాబేస్లో కూడా కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది XQ-GE44 మోడల్ నంబర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక సోనీ ఎక్స్పీరియా 10 VIII స్మార్ట్ఫోన్ XQ-GH44 మోడల్ నంబర్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కంపెనీ జపాన్తో పాటు యూరోపియన్, ఆసియా మార్కెట్లలో ముందుగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, కంపెనీ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన లాంచ్ తేది లేదా విడుదల తేదిని అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
గత సంవత్సరం విడుదల చేసిన సోనీ ఎక్స్పీరియా 1 VII స్మార్ట్ఫోన్ కూడా అద్భుమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.5-అంగుళాల FHD+ OLED HDR డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. అలాగే స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 30 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయ్యింది.. ఇక ఈ సోనీ ఎక్స్పీరియా 1 VII మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 48-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది..
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అదనంగా 12-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం స్మార్ట్ఫోన్లో 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక 2025 సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో లాంచ్ అయిన సోనీ ఎక్స్పీరియా 10 VII కూడా చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది..
సోనీ ఎక్స్పీరియా 10 VII స్మార్ట్ఫోన్ 6.1-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా HD+ రిజల్యూషన్తో పాటు 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.