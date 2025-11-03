Aditi Rao Hydari: 40 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెంట్ అయిన అదితిరావు హైదరీ.. 48 ఏళ్ల సిద్ధార్థ వల్ల..!

Aditi Rao Hydari Pregnant: 40 ఏళ్ల వయసులో.. ఈ మధ్యనే హీరో సిద్ధార్థ ని పెళ్లి చేసుకున్న.. అదితిరావు హైదరీ తల్లి కాబోతోంది అంటూ వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే ఈమధ్య ఎయిర్పోర్టులో.. ఈ హీరోయిన్ ని సిద్ధార్థ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుపోతూ కనిపించారు.. ఇక దీంతో ఈ వార్తలు మరింత జోరు అందుకున్నాయి..
ప్రముఖ స్టార్ నటి అదితిరావు హైదరీ అంటే సంగీత అభిమానులకు ఎంత అభిమానము ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తన అభినయంతో అలరించే ఈమె.. తన అందంతో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. 48 ఏళ్ల వయసులో కూడా యంగ్ హీరోయిన్స్ కి అందం విషయంలో పోటీ ఇస్తూ బిజీగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్ గా ఉంటూ.. తన వీడియోలతో పాటు ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. చీర కట్టులో కూడా అందాల వొలకబోస్తూ నెటిజన్స్ ను.. ఎప్పటికప్పుడు.. ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది.
వృత్తిపరంగా ఎంతో సక్సెస్ చూసిన.. ఈ నటి ..వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. 16 ఏళ్లకే సత్య దీప్ అనే వ్యక్తిని వివాహం..చేసుకొని.. ఆ తర్వాత అతనితో విభేదాలు రావడం వల్ల విడాకులు తీసుకుంది.
ఇక ప్రస్తుతం అదితిరావు హైదరీ ఈ మధ్యనే హీరో సిద్ధార్థ్ ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఇక పెళ్లి జరిగిందో లేదో అప్పుడే తల్లి కాబోతోంది.. అంటూ అప్పట్లో వార్తలు తెగ వినిపించాయి.
కానీ అప్పుడు ఇవన్నీ రూమర్స్ అని ఫైనల్ గా క్లారిటీ రాగా… ఇప్పుడు మళ్లీ ఇలాంటి వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి.40 ఏళ్ల వయసులో మళ్ళీ తల్లి కాబోతోంది అదితిరావు హైదరీ అంటూ .. వార్త తెగ వినిపిస్తోంది. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే ఈమధ్య ఎయిర్పోర్టులో హీరో సిద్ధార్థ కూడా ఆమెను చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకో వెళ్తూ కనిపించారు. ఇక దీంతో ఇది నిజమే అన్న క్లారిటీ చాలామందిలో వచ్చింది.
మరి ఈ విషయం గురించి అదితిరావు హైదరీ స్పందిస్తుందో లేదో చూడాలి.. మొత్తానికి ఈ వార్త నిజమైతే మాత్రం 48 ఏళ్ల వయస్సులో సిద్ధార్థ అలానే 40 ఏళ్ల వయసులో ఈ హీరోయిన్ తల్లిదండ్రులు కావడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయమే.