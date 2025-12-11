English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pragathi Aunty: సినీ పరిశ్రమపై ప్రగతి ఆంటీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అప్పుడు డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లా

While Time Actress Pragathi Went Depress Due To Lack Of Movie Chances: సినీ పరిశ్రమలో నటిగా కొనసాగుతూ ఇటీవల పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో ప్రవేశించి అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తున్న సినీ నటి ప్రగతి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినీ పరిశ్రమపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
సినీ పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా విశేష గుర్తింపు పొందిన ప్రగతి మహావది అలియాస్ ప్రగతి ఆంటీ ప్రస్తుతం సినిమాల్లో కనిపించడం లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్‌గా ఉండే ఆమె పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. యాభై ఏళ్ల వయసుకు ఒక్క ఏడాది దూరంలో ఉన్న ఆమె ఈ వయస్సులో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నారు.

49 ఏళ్ల వయసులో సినీ నటి ప్రగతి పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్నారు. మూడేళ్లుగా కఠోర సాధన చేస్తున్న ఆమె ఇటీవల టర్కీలో జరిగిన ఏసియన్‌ ఓపెన్‌ అండ్‌ మాస్ట్రస్‌ పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో నాలుగు మెడల్స్‌ సాధించి ఔరా అనిపించారు. డెడ్‌ లిఫ్ట్‌ విభాగంలో గోల్డ్‌ మెడల్‌, బెంచ్‌, స్క్వాడ్‌ విభాగంలో సిల్వర్‌ మెడల్‌ సాధించారు.

అనూహ్యంగా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌కు వెళ్లడంపై సినీ నటి ప్రగతి అసలు విషయాన్ని తెలిపారు. సినీ పరిశ్రమలో గడ్డు రోజులు ఎదురవడంతో తాను ఎక్కడ డిప్రెషన్‌కు వెళ్తాననే భయంతో పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ వైపు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. స్పోర్ట్స్‌కు వంద శాతం ఇచ్చినట్టే.. సినిమాల్లో కూడా అంతే మనసు పెట్టి పనిచేస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. సినిమాల్లో తన ప్రతిభ చూపించుకునే అవకాశం లభించలేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తాను ఊహించినంత గొప్ప అవకాశాలు సినీ పరిశ్రమలో తనకు రాలేదని.. కొన్ని పాత్రలకు తనను ఎందుకు తీసుకోలేదన్న బాధ ఉందని ప్రగతి ఆంటీ తెలిపారు. అలాంటి సమయంలో చాలా బెంగ ఉండేదని ఎక్కడ మానసికంగా కుంగిపోతాననే భయం వచ్చేదని సినీ నటి ప్రగతి గడ్డు పరిస్థితులను తలచుకున్నారు.

కొన్నాళ్లు సినిమా అవకాశాలు తగ్గిపోవడం.. కొన్నిసార్లు వచ్చిన అవకాశాలు నచ్చకపోవడంతో డిప్రెషన్‌కు వెళ్తానని తనకు భయం వేసినట్లు ప్రగతి ఆంటీ వాపోయారు. ఆ సమయంలో మానసికంగా.. శారీరకంగా ధృడంగా ఉండేందుకు పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో అడుగుపెట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ బాగా కష్టపడి ఎదిగానని తెలిపారు.

పవర్‌లిఫ్టింగ్‌లోకి వచ్చాక తాను మానసికంగా ధృడమైనట్లు.. ఏదొచ్చినా తాను చూసుకోగలననే ధ్యైర్యం వచ్చిందని సంతోషంగా ప్రగతి ఆంటీ చెప్పారు. ప్రస్తుతం తెలుగులో ఒక్క సినిమా కూడా చేయకపోయినా తనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలనే చేస్తానని క్రీడాకారిణి, సినీ నటి ప్రగతి చెబుతున్నారు.

Actress Pragathi Tollywood Powerlifting Depression Movie Chances Actress Pragathi husband Pragathi family photo Pragathi Mahavadi movies

