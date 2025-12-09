English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!

Places to Celebrate New Year 2026 in India: 2025 సంవత్సరానికి వీడ్కోలు చెప్పి కొత్త సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలికే సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఈ సమయం అద్భుతంగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలంటే ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి. కొత్త ఏడాదిలో కొత్తగా ఉండాలంటే ఈ ఐదు ప్రదేశాలను సందర్శించి.. ఎంజాయ్ చేయండి.
కొత్త ఏడాది.. కొత్త ఆశలకు స్వాగత పలుకుతుంది. పాత సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు ఇప్పటి నుంచే రెడీ అవుతుంటారు. మీరు కూడా మంచు కొండలు, సముద్ర అలలు, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో కొత్త సంవత్సరం జరుపుకోవాలని ఉందా. అయితే ఈ 5 అద్బుత ప్రదేశాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి.

  మనాలి : కొత్త సంవత్సరం రాత్రిని మంచులో, చలిలో, భోగి మంటల వెచ్చదనంలో జరుపుకోవాలనుకునే వారికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. మనాలి కేఫ్‌లు, లైవ్ బ్యాండ్‌లు, సోలాంగ్ వ్యాలీలో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్‌తో ఫుల్ జోష్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. అదే సమయంలో కసోల్ ప్రశాంతత, మంచుతో కప్పబడిన లోయల అద్భుతత, నదీతీర క్యాంపింగ్‌తో మరో ప్రత్యేక అనుభవంగా నిలుస్తుంది. పగటిపూట స్కీయింగ్, రాత్రివేళ క్యాంప్‌ఫైర్ – ఇంతకంటే మంచి కాంబినేషన్ లేదు.  

  ఉదయపూర్ : రాజస్థాన్ నూతన సంవత్సరాన్ని రాజులలా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపిక అవుతుంది. ఉదయపూర్ సరస్సుల అందం మధ్య ప్యాలెస్ పార్టీలు, జానపద సంగీతం, బాణసంచా మీ రాత్రిని గ్లామర్‌తో నింపేస్తాయి. జైపూర్‌లో హవామహల్ లైటింగ్, హెరిటేజ్ హోటళ్లలో గ్రాండ్ గాలా డిన్నర్, రాజసిక డ్యాన్స్ కార్యక్రమాలు కొత్త సంవత్సరాన్ని స్పెషల్‌గా మార్చేస్తాయి.  

  పుదుచ్చేరి: బీచ్ సైడ్‌లో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రశాంతంగా ప్రారంభించాలని అనుకుంటే పుదుచ్చేరి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాలి. వైట్ టౌన్ వీధుల్లో పండుగ వాతావరణం, బీచ్‌లో లైవ్ మ్యూజిక్, ప్రొమెనేడ్‌లో బాణసంచా.. అన్నీ కలిసి సెలబ్రేషన్‌కు కొత్త రంగులు దాల్చుతాయి. శాంతిని కోరేవారికి ఆరోవిల్లె ధ్యానం, ఆశ్రమంలో ఉదయ సైలెన్స్ సెషన్ కొత్త సంవత్సరానికి అద్భుతమైన ఆరంభం అవుతుంది.  

రన్ ఆఫ్ కచ్: గుజరాత్‌లో జరిగే రన్ ఉత్సవ్ కొత్త సంవత్సరాన్ని అద్భుతమైన సాంస్కృతిక అనుభవంగా మార్చేస్తుంది. తెల్లని ఉప్పు ఎడారి మధ్య విలాసవంతమైన టెంటుల్లో ఉండడం, ఒంటె సఫారీలు, జానపద సంగీతం రాత్రిని మాయాజాలంగా మార్చేస్తాయి. పగటి ఎండ వేడిని, రాత్రి చలి అనుభవిస్తూ కొత్త సంవత్సరం మొదలు పెట్టడం ఒక కొత్త అనుభూతిగా మారుతుంది.

గోకర్ణ: జనం రద్దీని దూరం పెట్టి బీచ్‌ను రిలాక్స్‌గా ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి గోకర్ణ బెస్ట్ ప్లేస్. ఓం బీచ్, కుడ్లే బీచ్ వద్ద క్యాంప్‌ఫైర్, నెమ్మది సంగీతం, నిశ్శబ్ద తరంగాల మధ్య కొత్త సంవత్సరం మరింత అర్థవంతం అవుతుంది. పార్టీ కంటే ప్రశాంతత, రష్ కంటే రిలాక్స్ కావాలనుకునేవారికి ఇది సరైన నూతన సంవత్సరం డెస్టినేషన్. ఈ ప్రదేశాల్లో ఒక్కటి మీ నూతన సంవత్సరాన్ని జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది. 2025కి స్వాగతం చెప్పడానికి ఈ లొకేషన్స్ మీ ట్రావెల్ డైరీలో తప్పకుండా ఉండాలి.  

