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Potassium Rich Foods: అధికంగా పొటాషియం అందించే 5 బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవే..

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:50 PM IST

Potassium Rich Foods: శరీరంలో ద్రవ సమతుల్యత, కండరాలు, నరాల పనితీరుకు పొటాషియం ఎంతో అవసరం. అరటిపండ్లు, కొబ్బరి నీరు, బంగాళాదుంపలు, పాలకూర వంటి పొటాషియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలను రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోవచ్చు. పొటాషియం ఎక్కువగా అందించే 5 బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఏవో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

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పొటాషియం ప్రయోజనాలు

పొటాషియం మన శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన ఖనిజాల్లో ఒకటి. శరీరంలో ద్రవాల సమతుల్యతను కాపాడటంతో పాటు నాడీ సంకేతాలు సక్రమంగా పనిచేయడానికి, కండరాల సంకోచాలు, గుండె పనితీరుకు ఇది ఎంతో అవసరం. ఆహారం ద్వారా తగినంత పొటాషియం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పండ్లు, కూరగాయలు, పాల ఉత్పత్తుల్లో పొటాషియం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోగల ఐదు మంచి పొటాషియం వనరులు ఇవే.  

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అవకాడో

అవకాడోలో పొటాషియంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఒక అవకాడోలో సుమారు 700 మిల్లీగ్రాముల వరకు పొటాషియం లభించవచ్చు. దీనిని సలాడ్లు, టోస్ట్ లేదా ఇతర ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. పొటాషియంతో పాటు ఇందులో ఉండే ఇతర పోషకాలు కూడా సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగపడతాయి.  

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చిలగడదుంప

చిలగడదుంప కూడా పొటాషియం అందించే మంచి ఆహారం. ఒక కాల్చిన చిలగడదుంపలో 500 మిల్లీగ్రాములకు పైగా పొటాషియం ఉండవచ్చు. ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, ఇతర పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి. ఉడికించి లేదా కాల్చి తీసుకోవడం ద్వారా దీనిని ఆహారంలో సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు.  

High Potassium Foods4/7

పెరుగు

పెరుగులో పొటాషియంతో పాటు కాల్షియం, ప్రోటీన్ వంటి పోషకాలు లభిస్తాయి. ఒక కప్పు పెరుగులో సుమారు 350–400 మిల్లీగ్రాముల వరకు పొటాషియం ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల పెరుగులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణవ్యవస్థకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. చక్కెర కలపని సాధారణ పెరుగును ఎంచుకోవడం మంచిది.  

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పాలకూర

ఆకుకూరల్లో పాలకూర పొటాషియం అందించే ముఖ్యమైన ఆహారాల్లో ఒకటి. ఒక కప్పు ఉడికించిన పాలకూరలో దాదాపు 800 మిల్లీగ్రాముల వరకు పొటాషియం లభించవచ్చు. దీనితో పాటు ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు కూడా అందుతాయి. కూరగా, పప్పులో లేదా ఇతర వంటకాల్లో పాలకూరను చేర్చుకోవచ్చు.  

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అరటిపండు

అరటిపండు పొటాషియం కోసం చాలామంది ఎంచుకునే సులభమైన పండు. ఒక మధ్యస్థ అరటిపండులో సుమారు 400 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం లభిస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్లలో పొటాషియం కూడా ఒకటి కావడంతో, సమతుల ఆహారంలో అరటిపండును చేర్చుకోవచ్చు.  

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ఆరోగ్య చిట్కాలు

మొత్తంగా అవకాడో, చిలగడదుంప, పెరుగు, పాలకూర, అరటిపండ్లు వంటి ఆహారాలను తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం ద్వారా పొటాషియం అవసరాలను తీర్చుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను పెంచే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

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