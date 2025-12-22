School Holidays 2025: 5 రోజులు వరసగా సెలవులు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకంటే..?

School Holidays: క్రిస్మస్ పండుగ వేళ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు వరుసగా సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, మిషనరీ స్కూళ్ల ప్రత్యేక సెలవులు, ఎఫ్ఏ–3 పరీక్షల షెడ్యూల్ కారణంగా కొన్ని స్కూళ్లకు ఐదు నుంచి ఆరు రోజుల వరకూ నిరంతర హాలిడేస్ దక్కనున్నాయి. ఏ స్కూళ్లకు ఎంత సెలవులు వస్తాయో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
క్రిస్మస్ పండుగ దగ్గరపడటంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థుల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే.. ఈ ఏడాది కూడా స్కూళ్లకు క్రిస్మస్ సెలవులు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయనే అంశంపై తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మిషనరీ, మైనారిటీ స్కూళ్లలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు సెలవులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే క్రిస్మస్ సందర్భంగా సెలవులను ఖరారు చేసింది. డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా సాధారణ సెలవు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 24న క్రిస్మస్ ఈవ్కు ఐచ్చిక సెలవు ఇచ్చారు. అలాగే డిసెంబర్ 26న బాక్సింగ్ డే కావడంతో ఆ రోజున కూడా సెలవు ఉంటుంది. ఈ మూడు రోజులు వరుసగా రావడంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సాధారణ స్కూళ్లకు మూడు రోజుల నిరంతర సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇక క్రిస్టియన్ మిషనరీ, మైనారిటీ స్కూళ్లలో పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ స్కూళ్లలో సాధారణంగా డిసెంబర్ 23 లేదా 24 నుంచే సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. కొన్ని చోట్ల డిసెంబర్ 27 వరకు సెలవులు కొనసాగవచ్చు. డిసెంబర్ 28 ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు కూడా స్కూల్ ఉండదు. అందువల్ల ఈ స్కూళ్లు డిసెంబర్ 29న తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇలా చూస్తే ఐదు నుంచి ఆరు రోజుల వరుస సెలవులు విద్యార్థులకు దక్కే అవకాశం ఉంది.
స్కూళ్లలో జరుగుతున్న ఎఫ్ఏ..3 పరీక్షలు క్రిస్మస్కు ముందే పూర్తవుతున్నాయి. ఈ పరీక్షలు డిసెంబర్ 23తో ముగియనున్నాయి. అందువల్ల పరీక్షలు పూర్తైన వెంటనే పిల్లలకు సెలవులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. తదుపరి ఎఫ్ఏ..4 ఫైనల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2026లో నిర్వహించనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా క్రిస్మస్ సెలవులపై స్పష్టత త్వరలో రానుంది. ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 25న మాత్రమే అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. ప్రైవేట్ నాన్-మైనారిటీ స్కూళ్లు తమ యాజమాన్య నిర్ణయం.. ప్రకారం సెలవులు ప్రకటించవచ్చు. మైనారిటీ స్కూళ్లకు మాత్రం ఎక్కువ రోజుల సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.