Blood Vessels Health: రక్తనాళాలను బలపరచే 5 ఆహార పదార్థాలు.. ఇంకా ఎప్పటికీ ఆ సమస్యలు మీ జోలికి కూడా రావు..!

Heart Health: మన గుండె ఆరోగ్యం రక్తనాళాల బలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రక్తనాళాలు దెబ్బతింటే రక్తప్రసరణ సరిగా జరగదు. దీని వల్ల అధిక రక్తపోటు, గుండె వ్యాధులు, స్ట్రోక్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి. శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నట్లు.. కొన్ని ఆహార పదార్థాలు రక్తనాళాల మరమ్మతుకు సహాయపడతాయి. ఇవి శరీరానికి సహజ రక్షణను అందించి, రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
పాలకూరలో నైట్రేట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గా మారి రక్తనాళాలను విశ్రాంతి చేయిస్తాయి. దీని వల్ల రక్తప్రసరణ సులభంగా జరుగుతుంది. పాలకూరలో ఉన్న యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రక్తనాళాల దెబ్బతినడాన్ని తగ్గిస్తాయి.
బీట్రూట్ను “ప్రకృతిలోని నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఫ్యాక్టరీ” అంటారు. ఇది రక్తనాళాలను విస్తరింపజేసి రక్తప్రసరణను పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా పెద్దవారిలో రక్తనాళాల గట్టితనాన్ని తగ్గిస్తుంది. క్రీడాకారులు బీట్ జ్యూస్ను తరచుగా వాడుతారు, ఎందుకంటే ఇది శరీరానికి ఆక్సిజన్ అందకను మెరుగుపరుస్తుంది.
70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోకో ఉన్న డార్క్ చాక్లెట్ రక్తనాళాల ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉన్న ఫ్లేవనాల్స్ రక్తనాళాల లైనింగ్ను బలపరుస్తాయి మరియు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. కానీ ఇది పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తినాలి.
వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే పదార్థం రక్తనాళాల గట్టితనాన్ని తగ్గించి రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. ఇది రక్తనాళాల గోడలను సాఫ్ట్గా ఉంచి, రక్తప్రసరణను సులభం చేస్తుంది. అలాగే దాని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు రక్తనాళాలను రక్షిస్తాయి.
పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ రక్తనాళాలలో ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గిస్తుంది. ఇది గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. రోజూ ఆహారంలో కొద్దిగా పసుపు వాడటం రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.