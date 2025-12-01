Gold: కేవలం 5 గ్రాములకే.. కాసుల మాల.. రామ్ పరివార్..బొట్టుమాల..ఇంకా ఎన్నో డిజైన్లు.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Gold Jewellery Designs in 5 Grams: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం కొందామంటే దాదాపు 2 లక్షలు చేతులో పట్టుకోవాల్సిందే. డబ్బున్నోడికి మామూలు విషయమే కావచ్చు..కానీ సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు మాత్రం తలకు మించిన భారం. కానీ తప్పని పరిస్థితుల్లో తులం కొనాల్సింది పావు తులంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు బంగారు హారాలు చేయించుకోవాలంటే తులాల కొద్ది బంగారం కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ లో ఎన్నో డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాదు 12 క్యారెట్లు, 14 క్యారెట్లు, 18 క్యారెట్లతోనూ హారాలు అవుతున్నాయి. అది కూడా తక్కువ వెయిట్ లోనే. అయితే కేవలం 5 గ్రాములకే కాసుల మాల, రామ్ పరివార్, బొట్టుమాల, మువ్వల హారం, లక్ష్మీ హారం ఇలా ఎన్నో డిజైన్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కేవలం 5 గ్రాముల బంగారంతో ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిజైన్లలో ఎన్నో లేటెస్ట్ మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ సమయంలో, తక్కువ బరువుతో ఎక్కువ స్టైల్ను ఇచ్చే ఈ మినిమమ్-గ్రామ్ జ్యువెలరీలు మహిళల్లో భారీగా డిమాండ్ పొందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, పుట్టినరోజులు.. అలాగే రోజువారీ వాడుకకు ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ గా మారాయి.
కాసుల మాల అనేది ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ అవుట్ కాకుండా ఉండే ట్రెడిషనల్ డిజైన్. ముందున్న చిన్న కాసులు, వాటిపై నాణైన కనిపించే చెక్కులు ఈ మాలకి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. 5 గ్రాముల్లో వచ్చే ఈ లైట్ వెయిట్ కాసుల హారాలు ప్రత్యేకించి యంగ్ గర్ల్స్ చాలా ఇష్టపడుతున్నారు.
అలాగే రామ్ పరివార్ పెండెంట్ సెట్లు ఇప్పుడు అత్యంత పాపులర్. చిన్న రామ్-సీత-లక్ష్మణ-హనుమంతుని ఆకృతులతో వచ్చే పెండెంట్లు ఆధ్యాత్మికతను, అందాన్ని ఒకేసారి కలిపి చూపిస్తాయి. ఇవి బంగారు గొలుసులతో, బీడ్ మాలలతో లేదా నాజూకు చైన్లతో అద్భుతంగా మ్యాచవుతాయి. తక్కువ గ్రాములోనూ ఇవి రిచ్ లుక్ అందించడం వీటి ప్రత్యేకత.
బొట్టుమాల చిన్న చిన్న రౌండ్ డిజైన్లతో వచ్చే ఈ మాలలు ఇప్పుడు ట్రెండ్ సెట్టర్స్గా మారాయి. సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉండే ఈ డిజైన్ ఆఫీస్ వేర్కు, క్యాజువల్ వేర్కు పర్ఫెక్ట్గా సూటవుతుంది. 5 గ్రాముల్లోనే ఆకర్షణీయమైన మోడళ్లు అందుబాటులో ఉండటం వీటి అమ్మకాల్ని మరింత పెంచుతోంది.
ఇక తాజా మినిమల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్లో చిన్న ఫ్లోరల్ పెండెంట్లు, మాంగ్లి డిజైన్ గొలుసులు, పఫ్ హార్ట్ మాలలు, లాక్డిజైన్ చైన్లు కూడా హిట్ అవుతున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో స్టైలిష్గా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పాలి.
ఇవన్నీ కూడా లలితా జ్యువెల్లర్స్, కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్, పి.సత్యానారాయణ అండ్ సన్స్ జ్యువెల్లర్, రిషబ్ జ్యువెల్లర్స్, శ్రీక్రిష్ణ డైమండ్స్ అండ్ గోల్డ్ జ్యువెల్లర్స్ తోపాటు ఇతర జ్యువెల్లరీ షాపుల్లోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.