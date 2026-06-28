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Health Benefits of Papaya Leaves: బొప్పాయి ఆకులు తింటే కలిగే 5 అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 28, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:07 PM IST

Health Benefits of Papaya Leaves: బొప్పాయి ఆకుల్లో విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, సహజ ఎంజైమ్‌లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తి, జీర్ణక్రియ, కాలేయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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బొప్పాయి ఆకుల ప్రయోజనాలు

బొప్పాయి పండు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో, దాని ఆకులు కూడా అంతే ప్రయోజనకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బొప్పాయి ఆకుల్లో విటమిన్ A, C, E, ఫోలేట్, కాల్షియం, పొటాషియం వంటి అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాపైన్ వంటి సహజ ఎంజైమ్‌లు శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే బొప్పాయి ఆకులను ఔషధంలా ఉపయోగించే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం.  

Platelet Count2/6

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

బొప్పాయి ఆకుల్లో ఉండే విటమిన్ C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. వైరల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్‌ఫెక్షన్లతో పోరాడేందుకు శరీరానికి సహాయపడతాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కణాలకు కలిగే నష్టాన్ని కూడా తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయి.  

Immunity Booster3/6

జీర్ణక్రియకు మేలు

బొప్పాయి ఆకుల్లో ఉండే పాపైన్ ఎంజైమ్ ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో కూడా బొప్పాయి ఆకులు సహాయపడవచ్చు.

Health Benefits of Papaya Leaves4/6

ప్లేట్‌లెట్ కౌంట్‌కు తోడ్పాటు

డెంగ్యూ సమయంలో ప్లేట్‌లెట్ కౌంట్ పెంచడంలో బొప్పాయి ఆకుల రసంపై కొన్ని పరిశోధనలు జరిగినప్పటికీ, దీనిపై ఇంకా మరిన్ని అధ్యయనాలు అవసరమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి దీనిని వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా, వైద్యుల సూచనల మేరకే ఉపయోగించాలి.  

Papaya Leaf Benefits5/6

కాలేయం, గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు

బొప్పాయి ఆకుల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడవచ్చు. అలాగే శరీరంలో వాపును తగ్గించడం, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడంలో కూడా కొంతమేర ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

Papaya Leaves6/6

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

బొప్పాయి ఆకులను అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది కాదు. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు లేదా మందులు వాడుతున్నవారు తప్పనిసరిగా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా మితంగా తీసుకుంటేనే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.  

TAGS:
Papaya Leaves
Papaya Leaf Benefits
Health Benefits Of Papaya Leaves
Immunity Booster
Platelet Count
digestive health

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