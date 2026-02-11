English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Coconut Water: వారం రోజుల పాటు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే మీ శరీరంలో జరిగే 5 మార్పులు ఇవే..!

Coconut Water: వారం రోజుల పాటు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే మీ శరీరంలో జరిగే 5 మార్పులు ఇవే..!

Coconut Water Benefits: కొబ్బరి నీళ్లు నాచురల్ డ్రింక్స్‌లో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది. ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వరుసగా వారం రోజుల పాటు క్రమంగా కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరంలో గొప్ప మార్పులు కనిపిస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
నిపుణుల ప్రకారం వారం రోజుల పాటు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే  శరీరంలో నీటి సమతుల్యత బాగా మెరుగవుతుంది. కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం, సోడియం, మెగ్నీషియం వంటి సహజ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి తక్షణ శక్తిని ఇస్తాయి. డీహైడ్రేషన్ సమస్య ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం. ఏడు రోజులు తాగితే శరీరం ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంటుంది. అలసట, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.  

జీర్ణ వ్యవస్థపై కూడా మంచి ప్రభావం చూపుతుంది. కొబ్బరి నీళ్లలోని సహజ ఎంజైములు కడుపులో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సాధారణ సమస్యలు కొంత తగ్గుతాయి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే పేగులు సక్రియంగా పనిచేసి జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.  

చర్మం కూడా మెరుస్తుంది. శరీరం లోపల నుంచి తేమ అందుతుంది కాబట్టి చర్మం పొడిబారడం తగ్గుతుంది. ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి నీళ్లు తక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉంటాయి. చక్కెర కలిపిన డ్రింక్స్ బదులు ఇవి తాగితే అదనపు కేలరీలు రావు. కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండటంతో అనవసరంగా తినడం తగ్గుతుంది. అయితే బరువు తగ్గాలంటే సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం కూడా తప్పనిసరి.

గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. అధిక పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. ఏడు రోజులు తాగితే కొందరిలో బీపీ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. సోడియం సమతుల్యం కావడంతో గుండెకు మంచి ప్రయోజనం కలుగుతుంది. కానీ కిడ్నీ సమస్యలు లేదా పొటాషియం సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు రోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగేముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.    

