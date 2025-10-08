English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diabetic Control: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించే 5 సూపర్ డ్రింక్స్…ఏవంటే..?

Sugar Control: మన శరీరంలో రక్త చక్కెర స్థాయిలు.. నియంత్రణలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునేవారికి కూడా ఇది అవసరం. కొన్ని నాచురల్ డ్రింక్స్.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. అవేంటో చూద్దాం.
 
తగినంత నీరు తాగకపోతే శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు జరిగి రక్త చక్కెర స్థాయిలు పెరగవచ్చు. రోజూ సరిపడా నీరు తాగడం వల్ల చక్కెర స్థాయిలు.. సమతుల్యంగా ఉంటాయి. అలాగే ఆకలి తగ్గి..అధికంగా తినే అలవాటు కూడా తగ్గుతుంది.

పాలలో కొవ్వు మరియు ప్రోటీన్ ఉండటం వలన ఆహారం జీర్ణం అవడంలో సమయం పడుతుంది. దీని వలన రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగదు. ముఖ్యంగా తక్కువ ..కొవ్వు ఉన్న పాలు.. తాగడం చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడుతుంది.

గ్రీన్ టీ లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు.. కాటెకిన్స్ రక్త చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని.. మెరుగుపరుస్తుంది. రోజూ ఒక కప్పు మధురం లేని గ్రీన్ టీ తాగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

బ్లాక్ టీ లో ఉన్న థీఫ్లేవిన్స్ అనే పదార్థాలు శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గిస్తాయి. ఇది రక్త చక్కెర స్థాయిలను.. నియంత్రించడంలో.. మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

టమోటా జ్యూస్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా.. ఉంటుంది. ఇది రక్త చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. భోజనం ముందు ఒక కప్పు టమోటా.. జ్యూస్ తాగితే రక్త చక్కెర నియంత్రణలో ఉంటుంది.

