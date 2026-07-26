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Heart Healthy Foods: గుండెను కాపాడే 5 సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే.. రోజూ తింటే హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పు దూరం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:07 PM IST

Heart Healthy Foods: ఇటీవలి కాలంలో యువతలో కూడా గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఖరీదైన సూపర్ ఫుడ్స్ అవసరం లేకుండానే మన ఇంట్లోనే అందుబాటులో ఉండే కొన్ని ఆహారాలతో గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ హేమంత్ కౌకుంట్ల సూచిస్తున్నారు.

Heart Health Tips1/6

చిరుధాన్యాలు (మిల్లెట్స్)

రాగి, జొన్నలు, సజ్జలు వంటి చిరుధాన్యాలు గుండెకు అత్యంత మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పీచు, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గేందుకు సహాయపడతాయి. అలాగే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంతో పాటు శరీర బరువును అదుపులో ఉంచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి. వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తెల్లబియ్యానికి బదులుగా చిరుధాన్యాలను తీసుకోవడం మంచిది.  

Healthy Diet2/6

పప్పులు, పప్పుధాన్యాలు

కందిపప్పు, పెసరపప్పు, మినుములు, రాజ్మా, శనగలు వంటి పప్పుధాన్యాలు మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్‌తో పాటు పీచు పదార్థాన్ని అధికంగా అందిస్తాయి. ఇవి శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో, ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. బ్రౌన్ రైస్, మిల్లెట్స్ లేదా గోధుమ రొట్టెలతో కలిపి తీసుకుంటే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది.  

Millets Benefits3/6

బాదం, ఆక్రోట్స్‌ను

బాదం, ఆక్రోట్స్ వంటి నట్స్‌లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్-ఈ, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. అయితే ఇవి అధిక క్యాలరీలు కలిగి ఉండటంతో రోజుకు 25-30 గ్రాముల వరకు మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

Heart Attack Prevention4/6

పండ్లు, కూరగాయలను

ఆకుకూరలు, టమాటా, క్యారెట్, బీట్‌రూట్, గుమ్మడికాయ, జామ, కమలాపండు, బొప్పాయి, దానిమ్మ వంటి పండ్లు, కూరగాయల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో, గుండె రక్తనాళాలను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్యాకెట్ జ్యూసుల కంటే తాజా పండ్లనే తీసుకోవడం ఉత్తమం.  

Heart Disease Prevention5/6

5. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు

చేపలు తినేవారు మాకరెల్, సార్డిన్ వంటి ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధికంగా ఉండే చేపలను వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తీసుకోవచ్చు. శాకాహారులు అవిసె గింజలు, చియా గింజలు, ఆక్రోట్స్, సోయా ఉత్పత్తులను ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. ఇవి ట్రైగ్లిజరైడ్స్‌ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.  

Heart Healthy Foods6/6

గుండెకు మేలు చేసే ఆహారాలు

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో పాటు ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం, తగినంత నిద్రపోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యల కో

TAGS:
Heart Healthy Foods
Heart Disease Prevention
Heart Attack Prevention
Millets Benefits
Healthy Diet
Heart health tips

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