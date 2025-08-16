English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Health: గుండెను తల్లిలాగా కాపాడే 5 ఆహార పదార్థాలు..

Heart Health Foods
ప్రస్తుతం చాలామంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో చాలా బాధపడుతున్నారు. అయితే గుండెను సంరక్షంగా చూసుకోవాలంటే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ ఆహార పదార్థాలు తినడం ద్వారా గుండె సంరక్షణగా ఉంటుంది..
 
రోజుకి కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు బాదం పప్పులు తినడం వల్ల..  గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. రాత్రి నానబెట్టుకొని ఉదయాన్నే ఒక నాలుగు  బాదం పప్పులు తినడం ఎంతో మంచిది. 

వారానికి కనీసం రెండు రోజులు చేపలు తినడం వల్ల.. గుండె సంబంధిత రోగాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు.  చేపలలో గుండెను సంరక్షించే విటమిన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి

వారానికి కనీసం మూడుసార్లు అయినా.. ఆకుకూర తినడం గుండెకే కాదు.. మొత్తం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. 

వెల్లుల్లి మన వంటలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

బెర్రీ ఫ్రూట్స్.. తినడం వల్ల గుండె సంరక్షణగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్ట్రాబెరీ, బ్లూబెర్రీ పండ్లు.. గుండెకి కావలసిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ను అందిస్తాయి.

