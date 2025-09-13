Hair Growth with Fenugreek Oil: ఆవాల నూనెలో ఈ ఐదు పదార్థాలు కలుపుకొని పెట్టుకుంటే.. ఇక గుండు పైన కూడా జుట్టు రావడం ఖాయం..!

Mustard Oil For Hair Growth : చిన్నవయసులోనే ఇప్పుడు చాలామందికి జుట్టు ఊడిపోయి గుండు వచ్చేస్తోంది. అయితే ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకోవాలి అనుకుంటే.. ఆవాల నూనెలో ఇప్పుడు చెప్పే పదార్థాలు కలుపుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు చూడవచ్చు..
జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య చాలా మందికి సాధారణం అయిపోతోంది. అయితే ఆవాల నూనెలో కొన్ని సహజ పదార్థాలు కలిపి ఉపయోగిస్తే జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ చిట్కా వలన.. గుండు పైన కూడా జుట్టు రావడం చిన్నగా ప్రారంభం కావడం.. ఖాయం.
ఈ ఆయిల్ కోసం అవసరమయ్యే పదార్థాలు: ఆవాల నూనె, ఆల్లం, వెల్లుల్లి, బాదం నూనె, కొబ్బరి నూనె. ఇవన్నీ సహజ పదార్థాలు కావడంతో ఎటువంటి రసాయన హాని ఉండదు.
మొదట ఆవాల నూనెలో కొద్దిగా వేరు చేయాలి. తరువాత అందులో వెల్లుల్లి, ఆల్లం, బాదం నూనె, కొబ్బరి నూనె కలిపి ఒక గ్లాస్ కంటైనర్ లో పోసుకొని మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు అలానే ఉందనివ్వాలి. ఇలా తయారు చేసిన.. ఆయిల్ సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే ఫలితం త్వరగా కనిపిస్తుంది.
నాలుగు రోజులు తర్వాత నుంచి..రాత్రి పడుకునే ముందు గుండు పైన ఈ ఆయిల్ మసాజ్ చేయాలి. 30–40 నిమిషాలు తర్వాత మైల్డ్ షాంపూల్ తో తలకు కడిగేయాలి. ఈ ప్రక్రియను వారానికి 3–4 సార్లు చేసుకుంటే జుట్టు బలంగా, పొడవుగా పెరుగుతుంది.
ఆవాల నూనె .. ఇతర సహజ పదార్థాలు జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుండడంతో కొత్త జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది. చుండ్రు సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ చిన్న అలవాటు పాటిస్తే, గుండు పైన మళ్లీ జుట్టు కనిపించడం ఖాయం.