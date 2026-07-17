Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక కాసుల వర్షమే.. మీ రాశి ఉందేమో చూసుకోండి!

ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక కాసుల వర్షమే.. మీ రాశి ఉందేమో చూసుకోండి!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST

Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga: ఈ రథయాత్ర సమయంలో ఏర్పడిన రెండు శక్తివంతమైన యోగాల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నేరవేరే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. 

Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలు, వాటి స్థాన మార్పులకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. కొన్ని శుభ గ్రహాలు కలిసినప్పుడల్లా మానవ జీవితాలపై వాటి ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా చూపుతాయి.. ఇదిలా ఉంటే జూలై రథయాత్ర సమయం అత్యంత విశిష్టమైనదిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున హంస పంచ మహాపురుష యోగంతో పాటు గజకేసరి యోగం వంటి రెండు అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. 
 

Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga1/7

హంస పంచ మహాపురుష యోగం

ఈ అద్భుత సమయంలో గురుడు సొంతం రాశిలో ఉన్నప్పుడు హంస పంచ మహాపురుష యోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం వల్ల వ్యక్తికి సమాజంలో అపారమైన జ్ఞానం, గౌరవం, సంపద లభిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే గురుడితో పాటు చంద్రుల శుభ సంయోగం వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడింది. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహాలు కొన్ని లక్కీ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా.. వారి కెరీర్‌లో అపారమైన విజయాన్ని, ధన లాభాలను కలిగిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga Effect2/7

వృషభ రాశి

గజకేసరి యోగం ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కలిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సువర్ణావకాశంగా భావించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహన విపరీతంగా పెరిగి జీవితం అద్భుతంగా సాగుతుంది..  

Astrology News3/7

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ సమయం కెరీర్‌లో భారీ పురోగతి లభించి.. అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీ పనితీరుకు కార్యాలయంలో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.. ప్రభుత్వ రంగంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. మీ ఆర్థిక స్థితిగతులు గతంలో కంటే చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga4/7

మకర రాశి

ఈ శక్తివంతమైన యోగాల ప్రభావంతో మకర రాశివారికి వ్యక్తిత్వం మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. గురు దేవుని ప్రత్యేక కృప వల్ల విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సులభంగా కలుగుతాయి..  

Gajakesari Yoga5/7

తులా రాశి

తులా రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు అంతకంతకూ విపరీతంగా పెరగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఇప్పుడు లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు ఈ సమయంలో ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.  

Lucky Zodiac Signs 20266/7

కర్కాటక రాశి

ఈ కర్కాకట రాశివారికి మానసిక ప్రశాంతత ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది. భౌతిక సుఖాల విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా విలాసాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ సమయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన మంచి అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Wealth Prediction Astrology7/7

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Rath Yatra Rajayoga
Astrology
mahapurusha yoga
Astrology News
Hamsa Pancha Mahapurusha Yoga

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Local Body Elections: పంచాయితీ ఎన్నిక సీట్ల విషయంలో జనసేన తగ్గేదేలే.. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వ్యాఖ్యలు!
Andhra Pradesh12 min ago
2
Rohit Sharma31 min ago
3
Rahu Ketu50 min ago
4
Murshidabad Train Accident1 hr ago
5
government school enrollment drop2 hrs ago