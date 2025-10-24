English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. రిటైర్మెంట్‎కు సంబంధించి ఈ 2025లో కీలక మార్పులివే..!!

Retirement Rules Change: 2025 సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్లకు సంబంధించిన రిటైర్మెంట్ నిబంధనల్లో పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ సవరణలు ఉద్యోగుల వేతనం, పెన్షన్, అలవెన్సులు,  గ్రాట్యూటీ వంటి పలు అంశాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. పదవీ విరమణ సమయం దగ్గరగా ఉన్న ఉద్యోగులు ఈ కొత్త మార్పులను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ తర్వాతి ఆదాయంపై, భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఐదు ప్రధాన మార్పులు ఏవో చూద్దాం.
మొదటిది.. యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS) అమల్లోకి వచ్చింది. 2004లో పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) స్థానంలో ప్రవేశపెట్టిన నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) మార్కెట్ ఆధారంగా ఉండటంతో ఉద్యోగుల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చింది. అందుకే ప్రభుత్వం 2025 ఏప్రిల్ నుంచి UPS పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది పాత OPS,  NPS రెండింటి ప్రయోజనాలను కలిపిన హైబ్రిడ్ స్కీమ్‌గా రూపొందించింది. ఈ విధానంలో ఉద్యోగి 25 సంవత్సరాల సేవ పూర్తి చేస్తే, చివరి 12 నెలల బేసిక్ వేతనం లో 50 శాతం పెన్షన్‌గా లభిస్తుంది. అలాగే 10 సంవత్సరాల సేవ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ.10,000గా నిర్ణయించారు.  

రెండవది.. డీఏ (Dearness Allowance) డీఆర్ (Dearness Relief) పెంపు. ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది రెండు సార్లు డీఏ, డీఆర్ పెంచింది. జనవరి నుంచి జూన్ వరకు 2 శాతం, జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు 3 శాతం పెంపుతో మొత్తం డీఏ 58 శాతానికి చేరింది. దీని ద్వారా లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆర్థిక ఉపశమనం లభించింది.

మూడవది.. రిటైర్మెంట్ ప్రాసెస్‌లో మార్పులు. ఇప్పటివరకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ (PPO) రావడానికి నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం రిటైర్మెంట్‌కు 12-15 నెలల ముందు నుంచే ఫైల్ సిద్ధం చేయాలని అన్ని శాఖలకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీని ఫలితంగా ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ రోజునే పెన్షన్, గ్రాట్యూటీ,  ఇతర లబ్ధులు పొందేలా మార్పులు అమలు అవుతున్నాయి.

నాలుగవది.. డ్రెస్ అలవెన్సుల లెక్కింపు విధానం మారింది. ఇంతకు ముందు ఏడాదికి ఒకసారి ఫిక్స్‌డ్ అమౌంట్ చెల్లించేవారు. అయితే, ఇప్పుడు ఉద్యోగి ఏడాది మధ్యలో రిటైర్ అయితే, ప్రో రాటా పద్ధతిలో –అంటే పనిచేసిన నెలల ప్రాతిపదికన  డ్రెస్ అలవెన్సు లభిస్తుంది. ఇది చిన్న మార్పు అయినప్పటికీ, జూన్,  సెప్టెంబర్ నెలల్లో రిటైర్ అయ్యే వేలాది మంది ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఐదవది.. గ్రాట్యూటీ చెల్లింపుల్లో మార్పులు. ఇప్పటి వరకు NPS కింద ఉన్న ఉద్యోగులు గ్రాట్యూటీ,  లంప్‌సమ్ ప్రయోజనాలు తక్కువ మొత్తంలో పొందేవారు. కానీ కొత్త UPSలో ఈ లోటును సరిదిద్దారు. ఇప్పుడు ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో గ్రాట్యూటీ సొమ్ము పొందగలరు. దీంతో రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారి ఆర్థిక స్థిరత్వం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.

మొత్తం మీద ఈ కొత్త రిటైర్మెంట్ నిబంధనలు 2025లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఆర్థిక స్థితిని ప్రభావితం చేయనున్నాయి. UPS అమలు, డీఏ పెంపు, గ్రాట్యూటీ సవరణలు వంటి మార్పులు ఉద్యోగులకు కొంత ఊరట కలిగించే అవకాశం ఉంది. అయితే, కొత్త విధానం పూర్తి ప్రభావం 2025 రెండో భాగంలో స్పష్టమవుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

