Vastu Tips: స్త్రీలు ఈ 5 పనులు చేస్తున్నారా? అయితే లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహం తప్పదు.. భర్త ఆదాయానికి గండి పడకముందే జాగ్రత్త!

Women Must Not Do 5 Things At Home: మహిళలు ఇంట్లో చేసే కొన్ని తప్పిదాలు భర్త ఆదాయానికి గండిపడేలా చేయవచ్చు. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో మహిళలు ఐదు పనులు పొరపాటున కూడా చేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహించి ఆ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు కూడా చుట్టూ ముడతాయి. అయితే వాస్తు ప్రకారం మహిళలు ఇంట్లో చేయకూడని తప్పులు ఏంటి తెలుసుకుందాం.
మహిళలు ఇంట్లో ఎప్పుడూ చీపురుని విసిరేయకూడదు. దాని పైనుంచి దాటకూడదు. ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం వల్ల లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం చీపురును ఒక నిర్దిష్ట మూలలో పెట్టాలి. దాన్ని విసిరేయకూడదు.
అంతేకాదు వాస్తు ప్రకారం స్త్రీలు పొరపాటున కూడా గడప, తలుపును కాలితో తన్నకూడదు. అలా చేయడం వల్ల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి కేవలం ఉద్దేశపూర్వకంగా తన్నిన వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది.
అదేవిధంగా రాత్రిపూట ఇంటి వంట గదిలోని సింక్ పాత్రలు పాచివి అలాగే వదిలేయకూడదు అన్నపూర్ణాదేవి ఆగ్రహిస్తుంది. ఇంట్లో శాంతి తగ్గిపోతుంది. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు ఇంటి పాత్రలు శుభ్రం చేసుకొని పడుకోవాలి.
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో స్త్రీలు గుమ్మం మీద కూడా కూర్చోకూడదు. ఇది కూడా లక్ష్మీ ఆగ్రహానికి గురయ్యాలా చేస్తుంది. భర్త ఆర్థిక ఆదాయం ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు కుటుంబ సభ్యుల గొడవలు కూడా పెరుగుతాయి.
వాస్తు ప్రకారం స్త్రీలు ఉదయం ఆలస్యంగా లేచిన వారింట్లో ధనం నిలపడదు. ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. భర్తకు పని దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఉదయమే నిద్ర లేచి, స్నానం చేసి పూజ చేసే మహిళలను లక్ష్మీదేవి కటాక్షిస్తుంది. ఇంట్లో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)