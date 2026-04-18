Akshaya Tritiya 2026: డబ్బు నిలవాలంటే అక్షయ తృతీయ నాడు ఇవి చేయకండి.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక తెలుసుకోండి!

Do Not Do 5 Mistakes On Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. లక్ష్మీదేవి కటాక్షించాలంటే రేపు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బంగారం, వెండి వంటి లోహాలు కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాదు ఈరోజు దానానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రేపు రోజంతా బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి శుభప్రదం. అయితే అక్షయ తృతీయ రోజు కొన్ని పనులు పొరపాటున కూడా చేయకూడదు. దీని వల్ల ఆర్థిక సంక్షోభం కూడా వాటిల్లుతుంది.
 
 అక్షయ తృతీయ రోజు ఏ వస్తువులు కొనుగోలు చేసిన రెట్టింపు లాభాలు పొందుతామరని నమ్మకం ఉంది. అయితే ఈరోజు ఆర్థిక నష్టానికి వాటిల్లే కొన్ని పనులు చేయకూడదు. దీనివల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహిస్తుంది. మీ ఇంట్లో లక్ష్మి తిష్ట వేసి కూర్చోవాలంటే ఈ పనులు చేయకండి.   

 అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలు కొనుగోలు చేయలేని వారు బార్లీ వంటివి కొనుగోలు చేయాలి. ఇంటికి తీసుకురావాలి. దీనివల్ల ఇంట్లోకి సుఖ సంతోషాలు వస్తాయి.   

 అక్షయ తృతీయ రోజు లక్ష్మీదేవిని పూజించాలి . ఎవరిని దూషించకూడదు. పెద్దలతో మర్యాదగా వ్యవహరించాలి. అయితే ఈరోజు అక్షయ తృతీయ రోజు లక్ష్మిని పూజించ సమయంలో తులసి ఉపయోగించకండి.   

 అక్షయ తృతీయ రోజు మీరు బంగారం డబ్బు నిల్వ చేసే లాకర్ శుభ్రం చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది. ఆ రోజు ఎవరికి రుణాలు కూడా ఇవ్వకండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. శతృత్వం పెంచుకోకండి.  

 అక్షయ తృతీయ రోజు వేరే వారికి వేరే ఒకరికి డబ్బులు ఇస్తే లక్ష్మిని వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టే. అయితే ఈరోజు దానధర్మాలు చేయాలి. దాతృత్వానికి ఈరోజు శుభప్రదం. దీనివల్ల సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

