Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

Sankranthi Muggulu Designs 2026: సంక్రాంతి పండగ అంటేనే అందరికీ గుర్తు వచ్చేది ముగ్గులు. ఈ పండగ మూడు రోజులపాటు ఇంటి ముందు రంగు రంగుల ముగ్గులను వేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది సంక్రాంతి రోజున తప్పకుండా వేసుకోవాల్సిన ముగ్గులను కూడా ముందు రోజే వేసుకుంటారు.

Sankranthi Muggulu Designs 2026 News: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునే పండగల్లో సంక్రాంతి ఒకటి. సంక్రాంతి పండగ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. అందరికీ ఈ పండగ అంటే గుర్తుకొచ్చేది రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసు కీర్తనలు, పిండి వంటలు.. ముఖ్యంగా తెలుగు వారి సాంస్కృతిలో ముగ్గు ఒక సాంప్రదాయానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే పండగకు ఐదు రోజుల ముందే ఇంటిముందు అందమైన రంగురంగుల ముగ్గులను వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ ఏడాది కూడా మీ ఇంటి ముందు మంచి అందమైన ముగ్గు వేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ ముగ్గుల డిజైన్స్ మీకోసమే..
 
సంక్రాంతి పండగను మూడు రోజులపాటు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతికి ముందు రోజు భోగి పండుగను అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ మూడు రోజులపాటు తప్పకుండా ఇంటి ముందు కొన్ని రకాల ముగ్గులు వేసుకుంటారు. అందులో సంక్రాంతి రోజు తప్పకుండా వేసుకుని ముగ్గుల డిజైన్స్ చూద్దాం.   

సంక్రాంతి రోజు తప్పకుండా వేసుకునే ముగ్గులు భోగి కుండల ముగ్గు ఒకటి. ఇది సంక్రాంతి రోజు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి వాకిల్లో ఉంటుంది. పాలు పొంగిన కుండలు, చెరకు గడలు, గాలిపటాల చిత్రాలతో కూడిన ముగ్గును సంక్రాంతి రోజు ఇంటి ముందు తప్పకుండా వేసుకుంటారు.

చాలామంది పూర్వికులు సంక్రాంతి రోజున తప్పకుండా వాకిలి నిండా పెద్ద చుక్కలతో ముగ్గులు వేసుకునేవారు. దీనిని మెలికల ముగ్గుగా కూడా పిలుస్తారు. ఈ ముగ్గు వేసుకొని అందులో ఆవు పేడతో తయారుచేసిన గొబ్బెమ్మను.. పసుపు కుంకుమలతో ఎంతో అందంగా అలంకరిస్తారు.  

చాలామంది సంక్రాంతి సమయాల్లో గీతలతో కూడిన ముగ్గులను కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. మన పూర్వీకుల్లో చాలామంది గిరిజన ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు ఎక్కువగా ఈ గీతల ముగ్గులను వేసుకునే వారట. ఈ గీతల ముగ్గులు చూడడానికి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాకిలి నిండా గీతలతో అలంకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ముగ్గు చివరలో గొబ్బెమ్మను పెడతారు.   

చాలామంది సంక్రాంతి పండగ రోజున రథం ముగ్గు కూడా వేసుకుంటారు. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో తప్పకుండా వేసుకునే ముగ్గుల్లో ఇది ఒకటి. ఈ ముగ్గు వాకిలికి అందానికి అందించడమే కాకుండా.. లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లోకి స్వాగతం పలుకుతుందని ఇప్పటికీ చాలామంది తెలుగు ప్రజలు భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకే సంక్రాంతి పండగ రోజున రథం ముగ్గు వేసుకుంటూ ఉంటారు.  

Sankranthi Muggulu 2026 Sankranthi Muggulu Designs muggulu designs Muggulu For Sankranthi

