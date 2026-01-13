Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజు తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన ముగ్గులు ఇవే..

Bhogi Muggulu 2026 With Dots: భోగి పండగ రోజున చాలామంది ఎన్నో రకాల ముగ్గులను వేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ సాంప్రదాయం ప్రకారం కొన్ని రకాల ముగ్గులను వేసుకోవడం చాలా శుభప్రదమని పూర్వికులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తప్పకుండా రథం ముగ్గు పెట్టుకోవడం మంచిదని వారు అంటున్నారు.
Bhogi Muggulu 2026 With Dots: తెలుగు సాంప్రదాయంలో భోగి పండుగకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. ఈ బండ కంటేనే రంగురంగుల ముగ్గులు గొబ్బెమ్మల సందడి. సంక్రాంతి సంబరాల్లో మొదటి రోజైన భోగి పండగ రోజున చాలామంది ఇంటి ముందు తప్పకుండా రంగురంగుల ముగ్గులను వేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల నుంచి ఈ పండగ రోజున కొన్ని రకాల ముగ్గులను వేసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, ఈ పండగ రోజున తప్పకుండా వేసుకోవలసిన కొన్ని ముగ్గుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భోగి పండుగ రోజున చాలామంది ఇంటి ముందు ఎన్నో రకాల ముగ్గులను వేసుకుంటూ ఉంటారు. అందులో కొంతమంది అయితే చుక్కల ముగ్గులను ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి భోగి పండుగ రోజున ఈ క్రింద తెలిపిన ఐదు రకాల ముగ్గులను తప్పకుండా వేసుకోవాల్సిందిగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఎలాంటి ముగ్గులను వేసుకోవాలో? ఎలా వేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూడండి.
భోగి పండగ రోజున అందరూ తప్పకుండా వేసుకునే ముగ్గుల్లో రథం ముగ్గు ఒకటి.. ఈ ముగ్గును ఇంటిముందు వేయడం అత్యంత శుభప్రదమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. చాలామంది భోగి పండుగ రోజునే కాకుండా ఈ ముగ్గును సంక్రాంతి పండగ రోజు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. సూర్యుడు తన దిశను మార్చి ఉత్తరాయన పుణ్యకాలంలోకి ప్రవేశిస్తాడు ఇది రథాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి దీనిని ఇంటి ముందు వేసుకోవడం వల్ల సూర్యభగవానుడిని ఆహ్వానించినట్లుని పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు.
సిరి ధాన్యాలతో కూడిన ముగ్గులను కూడా కనుమ పండుగ రోజున వేసుకోవడం చాలా శుభ్రమని పూర్వికులు చెబుతున్నారు. వరి కంకులతో పాటు ధాన్యపు గిన్నెల ఆకృతిలో ఉండే ముగ్గులను వేసుకోవడం ఎంతో మంచిది. సంక్రాంతి అంటేనే పంట చేతికి వచ్చే సమయం. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇంటిముందు ధాన్యపు సిని ముగ్గు వేసుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కుండలతో పాటు చెరుకు గడల ముగ్గులను వేసుకోవడం కూడా భోగి రోజు శుభప్రదమని కొంతమంది పూర్వీకులు చెబుతున్నారు. పొంగలి కుండతో పాటు పక్కన రెండు చెరుకు గడలు ఉన్నట్లుగా ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటారు. ఇలా వెయ్యడం చాలా మంచిదని వారు అంటున్నారు. కొత్త కుండలో కొత్త బియ్యంతో వండే పొంగలి శ్రేయసుకు గుర్తు..తీపికి సంకేతమైన చెరకును ముగ్గులో వేయడం జీవితం ఏడాది పొడుగునా తీపి జ్ఞాపకాలతో నిండి ఉంటుందని ఈ ముగ్గు సూచిస్తుంది.
చాలామంది భోగి పండుగ రోజున లక్ష్మీ పాదాల ముగ్గులను కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంటి గడప నుంచి లోపలికి వస్తున్నట్లుగా చిన్న చిన్న పాదాలతో కూడిన ముగ్గులను వేస్తారు. భోగి రోజున లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి ఈ పాదాల ముగ్గులను వేస్తారని పూర్వికులు చెబుతున్నారు.
గొబ్బెమ్మలతో కూడిన ముగ్గులను కూడా భోగి పండుగ రోజు వేస్తారు. పెద్ద పెద్ద ముగ్గులు వేసి అందులో ఎక్కువగా గొబ్బెమ్మలు పెడుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా గొబ్బెమ్మలతో వివిధ డిజైన్స్లో ముగ్గులు పెడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి భోగి పండుగ రోజున తప్పకుండా గొబ్బెమ్మలను ముగ్గుల్లో పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది.