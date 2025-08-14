Stocks To Buy: 30శాతం లాభం కావాలంటే ఈ 5 స్టాక్స్ కొనాల్సిందే.. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సూచించిన స్టాక్స్..!!

Stocks To Buy: గడిచిన రెండు మూడు వారాలుగా భారీ ఒడిదుడుకులతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు కాస్త ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు ఏ స్టాక్స్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచి బెట్టింగ్ పిక్స్ కోసం చూస్తున్ట్లయితే అలాంటి వారికి ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ అయిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్..యాంటిక్ బ్రోకరేజ్ సంస్థల నుంచి కీలక అప్డేట్ ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు 30శాతం వరకు రాబడిని పొందే కొన్ని షేర్లను ఎంపిక చేసిన బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వాటికి బై రేటింగ్ కూడా ఇచ్చాయి.
Stocks To Buy: స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి గుడ్ న్యూస్. మీరు దీర్ఘకాలికంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు కొన్ని అధిక రాబడి అందించే స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. వీటిని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు సలహా ఇస్తాయి. రానున్న 12నెలల్లో 19 నుంచి 30 శాతం వరకు లాభాలు అందించే కంపెనీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ కంపెనీలు బలమైన రంగాలకు చెందినవి. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండదు. అంతేకాదు మంచి రాబడిని కూడా అందుకోవచ్చు. ఈ ఐదు స్టాక్స్ టార్గెట్ ధరల గురించి తెలుసుకుందాం.
కల్పతరు ప్రాజెక్టు(Kalpataru Project) కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్.. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ స్టాక్ను కొనమని సలహా ఇచ్చారు. దాని ప్రస్తుత షేరు ధర రూ.1181 ఉండగా.. దాని టార్గెట్ ధర రూ.1450గా ఉంది. అంటే ఈ స్టాక్ 22 శాతం వరకు లాభాన్ని ఇవ్వగలదు. ఈ కంపెనీ భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ ప్రసారం వంటి రంగాలలో పనిచేస్తుంది. దాని బలమైన వృద్ధి కారణంగా.. పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.
గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్(Grasim Industries) గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ కొనమని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రెకమండ్ చేస్తున్నారు. దీని ప్రస్తుత ధర రూ. 2690. ఇది రూ. 3500 కి చేరుకుంటుందని అంచనా. అంటే 30 శాతం వరకు రాబడిని పొందవచ్చు. గ్రాసిమ్ ఒక పెద్ద కంపెనీ. ఇది సిమెంట్, రసాయనాలు, వస్త్రాలు వంటి అనేక రంగాలలో పనిచేస్తుంది. దాని వ్యాపారం, వైవిధ్యం, బలమైన స్థానం పెట్టుబడికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
బయోకాన్(Biocon) ఇది ఫార్మా రంగ సంస్థ. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కూడా దీనిని కొనుగోలు చేయమని సలహా ఇచ్చారు. దీని ప్రస్తుత ధర రూ. 343. ఇది రూ. 410 వరకు పెరగవచ్చు. దీనిలో 19 శాతం లాభం ఉండవచ్చు. బయోకాన్ మందులు, బయోటెక్నాలజీలో పనిచేస్తుంది. దాని భవిష్యత్తు పెరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో డిమాండ్ పెరగడమే కారణంగా చెప్పవచ్చు.
సెమెన్స్(Siemens) ఈస్టాక్ ప్రస్తుత ధర రూ. 3030గా ఉంది. ఇది రూ. 3892 వరకు పెరగవచ్చు. అంటే 28శాతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. సిమెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలను తయారు చేస్తుంది. దేశంలో మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశ్రమల వృద్ధి నుండి ప్రయోజనం పొందుతుంది. గతంలో దీని టార్గెట్ రూ. 3179గా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు దానిని మరింత పెంచారు.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అవెండస్ బ్రోకరేజ్ దీనికి 'యాడ్' నుండి 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చింది. దీని ప్రస్తుత ధర రూ. 804. ఇది రూ. 938 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 16 శాతం లాభం పొందవచ్చు. గతంలో దీని లక్ష్యం రూ. 852గాఉంది. కానీ ఇప్పుడు దానిని రూ. 938కి పెంచారు. ఎస్బిఐ దేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్, దాని బలమైన స్థానం పెట్టుబడికి నమ్మదగినదిగా చేస్తుంది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.