Ganesh Chaturthi Dishes: వినాయక చవితి సందర్భంగా చేసే 5 ప్రాంతీయ వంటకాలు.. ఎలా చేయాలంటే..?

Ganesh Chaturthi 2025:
వినాయక చవితి పండుగ అనగానే భక్తి, ఉత్సాహం, ఆరాధనతో పాటు ప్రత్యేక వంటకాలు కూడా ముఖ్యంగా గుర్తొస్తాయి. భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం.. ప్రతి ప్రాంతంలో.. వారి వారికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రత్యేక వంటలు వినాయక చవితి రోజు చేస్తారు. మరి వినాయకుడి ప్రీతికోసం వివిధ రాష్ట్రాల్లో తయారు చేసే 10 ప్రాంతీయ వంటకాల గురించి చూద్దాం.
 
గణపతి బాపాకు ఇష్టమైన మిఠాయిల్లో మోదకాలు ముఖ్యమైనవి. ఇవి బియ్యం పిండి తో చేసిన పిండిలో తురిమిన కొబ్బరి, బెల్లం మిశ్రమం నింపి ఆవిరిలో వండుతారు. అలాగే ఇక్కడ పోలీలు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకం. సెనగపప్పు, బెల్లం, యాలకులు, జాజికాయతో చేసిన “పూరణం”ని గోధుమ పిండితో చేసిన రోటీలో నింపి.. ఈ పోలీలు చేసుకుంటారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుగ్గిళ్ళు అలానే తెలంగాణలో పాయసం వినాయక చవితికి ప్రత్యేకంగా చేస్తారు. గుగ్గిళ్ళు.. అలానే సగ్గుబియ్యంతో చేసిన పాయసాన్ని వినాయకుడి ఎంతో ఇష్టపడతారు అని నమ్ముతారు.

  బియ్యం పిండితో చేసిన ఉండ్రాలలో కొబ్బరి, బెల్లం పూరణం వేసి ఆవిరి వడలుగా చేస్తారు. 

సెనగలు లేదా వేరుశనగలు ఉడికించి, ఆవాలు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు, కొత్త కొబ్బరితో కలిపి తిరగమాత వేసి వినాయకుడికి ప్రసాదంగా..పెడతారు. 

బేసన్ పిండితో చేసిన చిన్న బూందీలను పాకంలో ముంచి లడ్డూలుగా తయారు చేస్తారు. నోట్లో వేసుకున్న వెంటనే కరిగే ఈ లడ్లు ఎక్కువగా మహారాష్ట్రలో చేస్తారు..

