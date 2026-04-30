May Day 2026: మే డే స్పెషల్.. మీకు తెలియని ఈ 5 రహస్యాలు తెలుసా?

Unknown Facts About May Day 2026: మే 1వ తేదీ ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఇది 1886లో అమెరికాలో ప్రారంభం అయింది. ఆ తర్వాత మన భారతదేశంలో చెన్నైలో మొదటిసారి ఈ లేబర్ డే నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది మే ఒకటో తేదీన అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. అయితే లేబర్ డే కు సంబంధించి మీకు తెలియని ఐదు నిజాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం.
పనికి తగిన వేతనం, పని గంటలు తగ్గించడం, కేవలం ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే కార్మికులు పనిచేయడం, ఈ అంశాలపై కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున సమ్మె చేశారు. ఇది 1886లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో జరిగింది.
చికాగోలోని హే మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున కార్మికులు తమ అణచివేతకు నిరసన తెలుపుతూ సమ్మె చేశారు. అయితే పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి కొంతమంది గాయాలతో మిగిలారు. 1886 మే 1న చికాగో లోని హేమార్కెట్లో ఈ నిరసన జరిగింది.
ఆ తర్వాత ఇది పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమంగా ఆవిర్భవించింది. దీంతో అమెరికా ప్రభుత్వం దిగివచ్చి కార్మికులకు కేవలం 8 గంటల పని దినం అమల్లోకి తీసుకువచచింది. ఆ కార్మికుల త్యాగానికి ఫలితంగా ప్రతి ఏడాది మే 1వ తేదీన అంతర్జాతీయ లేబర్ డే నిర్వహిస్తారు. కానీ అమెరికాలో మాత్రం సెప్టెంబర్ మొదటి సోమవారం కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటారు.
మన దేశంలో చెన్నైలో 1923 నుంచి మే ఒకటో తేదీన కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. వామపక్ష నాయకుడు మలయాపురం సింగర వేలు చెట్టియార్ ఈ వేడుకలను ప్రారంభించారు. అదే రోజున ది లేబర్ కిసాన్ పార్టీ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ కూడా ఆయన స్థాపించారు.
అప్పటి నుంచి మన దేశంలో కూడా కార్మికుల దినోత్సవం జరుపుకొంటారు. ఈరోజు అనేక సంస్థలకు బంద్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వేతనంలో కూడిన సెలవు దినం లభిస్తుంది.