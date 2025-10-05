English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Strong Legs: ఈ 5 పనులు చేస్తే.. ఇక మీ కాళ్లు స్టీల్ రాడ్స్ కన్నా బలంగా..!

Strong Legs: మన శరీరాన్ని నిలబెట్టేది కాళ్లే. కాళ్లు బలంగా ఉంటే నడక, పరుగులు, మెట్లు ఎక్కడం వంటి పనులు.. సులభంగా చేయగలుగుతాం. వయసు పెరిగేకొద్దీ పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు కూడా బలమైన కాళ్ల.. వల్ల తగ్గుతాయి. కాళ్లు బలంగా ఉంటే గుండె..మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. మరి అలాంటి కాళ్లను స్టీల్‌లా బలంగా చేసేందుకు 5 సులభమైన మార్గాలు తెలుసుకుందాం.
స్క్వాట్స్ అంటే కాళ్లతో పాటు తొడలు.. నడుము కండరాలకు వ్యాయామం అవుతుంది.. ప్రతిరోజూ 10 నుండి 15 స్క్వాట్స్ చేయడం వలన..కాళ్ల బలం పెరుగుతుంది. ఇది రోజువారీ పనులలో.. లేచి కూర్చోవడాన్ని సులభం చేస్తుంది.

లంజెస్ వ్యాయామం.. ముందు, వెనుక కాళ్ల కండరాలను బలపరుస్తుంది. ఇది కాళ్ల సమతుల్యతను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. రోజూ రెండు సార్లు 10 లంజెస్ చేయడం.. మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది.  

స్టెప్-అప్స్ అంటే చిన్న బెంచ్ లేదా మెట్టుపై ఎక్కి దిగడం. ఇది కాళ్లలోని కండరాలకు.. శక్తి ఇస్తుంది.. బ్యాలెన్స్ మెరుగుపరుస్తుంది. వయసు పెరిగే వారిలో పడిపోవడం లాంటి.. ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

క్యాఫ్ రైజెస్ ద్వారా కాలి మోకాళ్ళ కింద భాగం బలపడుతుంది. ఇది నడకలో స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. ప్రతిరోజూ 10–15 సార్లు క్యాఫ్ రైజెస్ చేయడం రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

నడక అనేది కాళ్ల ఆరోగ్యానికి అత్యంత సులభమైన వ్యాయామం. రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడకతో కండరాలు బలపడతాయి. రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి.. గుండె.. మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.

