  • Samantha: 50 కేజీలు ఉండే సమంత రోజూ తినే 100 గ్రాములు ఆహారం ఏమిటో తెలుసా..కానీ మీరు ఇలా చేస్తే మాత్రం ప్రమాదమే..!

Samantha Diet : తాజాగా నటి సమంత రూత్ ప్రభు తన బరువు 50 కిలోలే అయినప్పటికీ రోజుకు 100 గ్రాముల.. ప్రోటీన్ తీసుకుంటానని చెప్పింది. ఈ విషయం ఫిట్‌నెస్ ప్రేమికులలో ఆసక్తి రేపింది. అయితే నిపుణులు చెబుతున్నది ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరి శరీరానికి ఇది సరిపోదంట.
ప్రోటీన్ అవసరం వ్యక్తి శరీరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ పాలక్ నాగ్‌పాల్ చెప్పినట్లుగా.. ప్రతి కిలో బరువుకు రెండు గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవడం అంటే సమంత లాగా 100 గ్రాములు, ఇది ఎక్కువ మొత్తంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ఎక్కువగా వ్యాయామం చేసే వారు లేదా కండరాలు పెంచుకోవాలనుకునే వారికి మాత్రమే సరిపోతుంది. సాధారణ మహిళలకు రోజుకు 50 నుండి 60 గ్రాముల ప్రోటీన్ సరిపోతుంది.

ప్రోటీన్ తీసుకోవడం కంటే జీర్ణం చేయడం ముఖ్యం నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా, శరీర బరువు మాత్రమే ప్రమాణం కాదు. వయసు, జీవనశైలి, వ్యాయామ స్థాయి, జీర్ణశక్తి కూడా ప్రోటీన్ అవసరాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. శరీరం దానిని సరైన రీతిలో జీర్ణం చేయలేకపోతే, ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల అజీర్ణం, bloating, acidity వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

మితంగా, సహజంగా ప్రోటీన్ పొందాలి శాకాహార మహిళలకు ప్రోటీన్ తగినంతగా అందుకోవడం కష్టమైన పని. అయితే మన వంటగదిలో ఉన్న పప్పులు, పెసలు, రాజ్మా, మిల్లెట్స్, క్వినోవా, అమరాంత్ వంటివి మంచి ఎంపికలు. అలాగే పనీర్, పెరుగు, గ్రీక్ యాగర్ట్, టోఫు, నువ్వులు, బాదం, విత్తనాలు వంటివి కూడా చేర్చుకోవచ్చు.

న్యూట్రిషనిస్టులు హెచ్చరిస్తూ చెబుతున్నారు.. సెలబ్రిటీలు అనుసరించే డైట్స్ వారికి ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తారు. అవి సాధారణ జీవనశైలికి సరిపోవు. అలా కాపీ చేస్తే హార్మోన్ అసమతుల్యత, జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.

సాధారణంగా మధ్యస్థ శారీరక చురుకుదనంతో ఉన్న మహిళలకు రోజుకు 50–60 గ్రాముల ప్రోటీన్ సరిపోతుంది. వ్యాయామం ఎక్కువగా చేసే వారు నిపుణుల పర్యవేక్షణలో కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నీరు తగినంతగా తాగడం, జీర్ణశక్తి మెరుగుపరచడం అవసరం.  

సమంత తీసుకునే 100 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఆమె శారీరక చురుకుదనానికి సరిపోతుంది. కానీ ప్రతి మహిళకు ఇది సరైన మోడల్ కాదు. మితంగా, సహజంగా, జీర్ణానికి అనుగుణంగా ప్రోటీన్ తీసుకోవడంనే ఆరోగ్యానికి మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

