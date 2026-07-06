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Simran: అందం ఇంకా అలాగే.. సిమ్రాన్ లేటెస్ట్ ఫోటోలు ట్రెండింగ్

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST

Simran:సీనియర్ హీరోయిన్ సిమ్రాన్ మరోసారి తన అందంతో సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఎంతో ఫిట్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తూ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. తాజాగా ఆమె చేసిన ఫోటోషూట్‌కు సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన నెటిజన్లు సిమ్రాన్ అందాన్ని ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

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సిమ్రాన్ వైరల్ ఫోటోలు

1990లలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా సిమ్రాన్ మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. అందం, అభినయం, డ్యాన్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. తెలుగులో అబ్బాయి గారి పెళ్లి, ప్రియా ఓ ప్రియా, సమరసింహా రెడ్డి, కలిసుందాం రా, నరసింహ నాయుడు, నువ్వు వస్తావని వంటి సినిమాలు ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి.  

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సిమ్రాన్ లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్

సిమ్రాన్ ముంబైలో జన్మించారు. 1995లో హిందీ చిత్రంతో సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి, తర్వాత దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు. కెరీర్‌లో మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో దీపక్ బగ్గాను వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.  

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సిమ్రాన్ వయసు

సినిమాలతో పాటు టెలివిజన్ రంగంలో కూడా సిమ్రాన్ తన ప్రతిభను చూపించారు. పలు సీరియల్స్‌లో నటించడంతో పాటు కొన్ని రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా కూడా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం కూడా సినిమాల్లో ముఖ్యమైన పాత్రలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు.  

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సిమ్రాన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్

ఇటీవల ఒక అవార్డు కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ తన సహనటి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చర్చకు వచ్చాయి. మంచి పాత్రలు ఎంచుకోవడం నటికి చాలా ముఖ్యమని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి.సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండే సిమ్రాన్ తరచూ తన వ్యక్తిగత జీవితం, షూటింగ్ విశేషాలు, కొత్త ఫోటోషూట్లను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా ఆమె స్టైలిష్ షర్ట్, జీన్స్ ధరించి చేసిన ఫోటోషూట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

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సిమ్రాన్ వార్తలు

ఈ ఫోటోలను చూసిన అభిమానులు "50 ఏళ్ల వయసులో కూడా 20 ఏళ్ల యువతిలా కనిపిస్తున్నారు", "ఫిట్‌నెస్, అందం రెండూ అద్భుతం", "మీ లుక్ ఇప్పటికీ అదే విధంగా ఉంది" అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సిమ్రాన్ కొత్త ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

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