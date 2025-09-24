500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!

500 Rupees Note Ban 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 2,000 నోట్లను రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ నోట్లు కూడా 100 శాతం బ్యాంకులకు తిరిగి రాలేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ఇటీవల ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో రూ.500 నోట్లు కూడా త్వరలోనే రద్దు అవుతాయని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ 2,000 రూపాయల నోట్లను చలామణి నుండి ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ మే 19, 2023న ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ.. కోట్లాది రూపాయలు ఇప్పటికీ ప్రజల వద్ద మిగిలి ఉన్నాయని సర్వేలు చెబుతున్నాయి.
దేశంలో ప్రభుత్వం త్వరలో రూ.500 నోట్లను రద్దు చేయనుందనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈ వార్త చూసిన తర్వాత ప్రజలు ప్రస్తుతం ఆందోళన చెందుతున్నారు.
2026 మార్చి నాటికి రూ.500 నోట్లను చలామణి నుండి ఉపసంహరించుకోవాలనే ఆర్బీఐ ప్రణాళిక అని అనేక వార్తలు ప్రచారం జరుగుతున్నాయి.
దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మార్చి 2026 నాటికి చాలా సందర్భాలలో రూ.500 నోట్లు చెలామణిలో ఉండవు అనే వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
12 నిమిషాల ఈ యూట్యూబ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఇటీవల ఈ ప్రచారానికి ప్రతిస్పందించింది.
ప్రభుత్వం రూ.500 నోట్లను ఉపసంహరించుకోవడం లేదు. అవి చెలామణిలోనే ఉంటాయి. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు అబద్ధమని స్పష్టం చేసింది.
ఈ నోట్లు దేశవ్యాప్తంగా చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతాయని ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) స్పష్టం చేసింది. వీటి జారీ, అంగీకారం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది.