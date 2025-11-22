500 Rupees Note Ban: మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం..2026 నుంచి ఇక రూ.500 నోటు కనిపించదా!? బ్యాంకులకు కీలక ఉత్తర్వులు!

500 Rupee Note Ban RBI News: కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో ప్రవేశ పెట్టిన రూ.2,000 కరెన్సీ నోట్లను ఇటీవలే చలామణీ నిలిపేసిన సంగతి తెలిసిందే. నల్లధనం, ఉగ్రవాదుల నగదు లావాదేవీలు ఈ నోటుతో పెరిగిపోతుందనే భయంతో రూ.2 వేల నోట్ల చలామణీని నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత కేవలం రూ.500, రూ. 200, రూ.100 పెద్ద నోట్లు మార్కెట్లో చలామణీ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు తాజాగా 2026 నుంచి రూ.500 నోట్ల చలామణీని కూడా ఆపేస్తున్నారని సమాచారం. అయితే దీనిపై పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
రూ.500 కరెన్సీ నోటు చలామణీపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కొన్ని మీడియా సంస్థలు నివేదిస్తున్నాయి. అవినీతిని అరికట్టడం సహా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను ప్రోత్సహించడానికి మోదీ సర్కారు రూ.500 కరెన్సీ నోట్లను రద్దు చేయాలనే యోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
అన్ని బ్యాంకులతో పాటు వైట్ లేబుల్ ATM ఆపరేటర్లకు తమ ATMలలో 100, 200 రూపాయల నోట్లను తప్పనిసరిగా నిల్వ చేయాలని ముంబయిలోని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇటీవలే నోటీస్ జారీ చేసిందట. 2025 నవంబరు నెలాఖరు నాటికి దేశంలోని 80 శాతం ATMల్లో రూ.200, రూ.100 కరెన్సీ నోట్లు తప్పకుండా ఉంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందట.
అవినీతిని నిర్మూలన సహా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్రోత్సాహం, అక్రమ నగదు రవాణా ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునేందుకు రూ.500 నోట్లు రద్దు చేస్తారని వార్త తెగ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే 2000 రూపాయల కరెన్సీ నోట్లను రద్దు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు మార్కెట్లో చలామణీలో ఉన్న పెద్ద నోటు రూ.500 ను కూడా నిషేధించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు రూ.500 నోట్లను నిషేధించే దిశగా సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దేశంలో డిజిటల్ కరెన్సీని బలంగా తీసుకెళ్లాలనే ధ్యేయంతో ఈ పెద్ద నోటు రూ.500 ను రద్దు చేయాలని యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రజలకు తరచుగా ఉపయోగించే నోట్లను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు.. అలాగే అన్నీ బ్యాంకుల్లో వైట్ లేబుల్ ATM ఆపరేటర్లు వారి వారి ఏటీఎమ్లలో క్రమం తప్పకుండా రూ.100, రూ.200 నోట్లను పంపిణీ చేసేలా చూడాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల రూ.500 నోటు నిషేధం అనే వార్తపై మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.
మార్చి 31, 2026 నాటికి 90% ATMలలో రూ.100 లేదా రూ.200 నోట్లను పంపిణీ చేసే కనీసం ఒక క్యాసెట్ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)