500 Rupees Note: 500 రూపాయల నోట్లు బ్యాన్ చేశారా? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సీక్రెట్ ప్లాన్ ఇదే!

500 Rupees Note Ban: గత కొన్ని రోజులుగా, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్లో 500 రూపాయల నోటు గురించి ఒక సెన్సేషనల్ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది.
కొన్ని నెలల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) 500 రూపాయల నోట్లను జారీ చేయడాన్ని నిలిపివేస్తుందని వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ వైరల్ న్యూస్ ప్రజలలో గందరగోళాన్ని సృష్టించింది.
ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో నిర్వహించిన ఫ్యాక్ట్-చెక్ ప్రకారం.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రూ. 500 నోటుకు సంబంధించి అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు.
దీనిపై అధికారులు ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు. లేదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎటువంటి సర్క్యులర్ జారీ చేయలేదు.
నిజానికి, ప్రజల సౌలభ్యం కోసం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అన్ని వైట్ లేబుల్ ATM ఆపరేటర్లను వారి ATM యంత్రాలలో ₹100 మరియు ₹200 నోట్ల సంఖ్యను పెంచాలని ఆదేశించింది. తద్వారా ప్రజలు చిన్న నోట్లను సులభంగా పొందవచ్చు.
"ప్రజలు తరచుగా ఉపయోగించే వివిధ డినామినేషన్ల నోట్లను పొందే అవకాశాన్ని పెంచే ప్రయత్నంలో, అన్ని బ్యాంకులు, వైట్ లేబుల్ ATM ఆపరేటర్లు (WLAOలు) వారి ATMల నుండి ₹100, ₹200 నోట్లను క్రమం తప్పకుండా పంపిణీ చేస్తారని" RBI ఒక సర్క్యులర్లో తెలిపింది.
మార్చి 31, 2026 నాటికి, 90% ATMలు 100 లేదా 200 రూపాయల నోట్లను పంపిణీ చేస్తాయి.
సెప్టెంబర్ 30, 2025 నుండి, అన్ని ATMలలో 75 శాతం ₹100, ₹200 నోట్లను పంపిణీ చేస్తాయని, మార్చి 31, 2026 నాటికి ఈ సంఖ్య 90 శాతానికి పెరుగుతుందని RBI సర్క్యులర్ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో 500 రూపాయల నోట్లు బ్యాన్ చేస్తారేమోనన్న రూమర్లు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.