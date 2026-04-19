500 Rupees Note Exchange: మళ్లీ తెరపైకి నోట్ల రద్దు వ్యవహారం..రూ.500, రూ.1000 పాత నోట్లు మార్చుకునే ఛాన్స్?! ఆర్బీఐ కొత్త రూల్ పెట్టిందా?

500 Rupees Note Exchange: 2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత రూ.500, రూ.1000 కరెన్సీ నోట్లు రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ నోట్లు రద్దు చేసి దాదాపుగా పదేళ్లు గడిచిన తరుణంలో ఇప్పుడు మరోసారి నోట్ల రద్దు జరుగుతుందనే వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత రూ.500, రూ.1000 కరెన్సీ నోట్లు రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ నోట్లు రద్దు చేసి దాదాపుగా పదేళ్లు గడిచిన తరుణంలో ఇప్పుడు మరోసారి నోట్ల రద్దు జరుగుతుందనే వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
తాజాగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓ ప్రకటన చేసిందని..పాత రూ.500, రూ.1000 నోట్లను ఇప్పుడు కూడా బ్యాంకుల్లో మార్చవచ్చని కొన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే అందులో నిజమెంత? పాత నోట్లను మళ్లీ మార్చుకునే అవకాశం ఇచ్చారా? అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దాదాపుగా పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ రద్దైన నోట్లను మార్చుకునేందుకు అవకాశం వచ్చిందని సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. పాత కరెన్సీ నోట్లు ఉన్న వారికి ఇది మంచి అవకాశమని కొన్ని పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం ఖండించింది.
ఇదే అంశంపై సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న సమాచారం అబద్ధమని కేంద్ర వర్గాలు స్పష్టతనిచ్చాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుతం అలాంటి ఆలోచనలు ఏవి తీసుకోలేదని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ స్పష్టం చేసింది.
ఇదే విషయమై పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించింది. భారత కరెన్సీ నోట్ల రద్దు లేదా మార్పు వంటి అంశాల సమాచారం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే సంప్రదించాలని పీఐబీ తెలిపింది. ఏవైనా అనుమానాస్పద మెసేజ్లు, వీడియోలు ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నట్లయితే వెంటనే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ కు పంపాలని కోరింది. వాట్సప్ నంబర్ 9899711259 లేదా factcheck@pib.gov.in ద్వారా మెయిల్ చేసేందుకు వీలు కల్పించింది.
2016లో పాత కరెన్సీ నోట్ల రద్దు తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ.2000 నోట్లతో పాటు కొత్తగా రూ.500, రూ. 200 కరెన్సీ నోట్లకు ముద్రించి, చలామణిలోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే కొన్నేళ్లకు రూ.2000 నోట్లను కూడా చలామణీ నుంచి వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ఆర్బీఐ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు భారత్లో రూ.500 నోటు ఒక్కటే పెద్ద నోటుగా చలామణీలో ఉంది.