500 Rupees Note Ban: వచ్చే యేడాది మార్చి 2026 నుంచి 500 రూపాయల నోట్ల పై కేంద్రం నిషేధం విధించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. చివరకు ఆర్బిఐ చెప్పిన విషయానికొస్తే.. వచ్చే యేడాది మార్చి 2026 నుండి 500 రూపాయల నోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించబోతున్నట్టు ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. అసలు మ్యాటర్ విషయానికొస్తే..
500 Rupees Note Ban: 2026 నుండి 500 రూపాయల నోట్లను నిషేధించనున్నట్లు చెబుతున్నట్టు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ లో కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అవుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రజల్లో ఈ వార్త చాలా గందరగోళంతో పాటు భయాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియో జూన్ 2న యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేయబడింది.
మార్చి 2026 నుండి 500 రూపాయల నోట్లను ఉపసంహరించుకుంటామని ఆ వీడియోలో ఉంది. దాదాపు 12 నిమిషాల ఈ వీడియోను 5 లక్షల మంది పైగా వీక్షించారు. ఈ పరిస్థితిలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దీని గురించి వివరణ ఇచ్చింది.
రూ. 500 నోట్ల రద్దు అనే సమాచారం పూర్తిగా తప్పని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటి వరకు అలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిజ నిర్ధారణ సంబంధించి వెబ్సైట్ PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ వెంటనే జూన్ 3న ఒక వివరణ ఇచ్చింది.
ప్రజలు ఈ తప్పుడు వార్తను నమ్మకూడదని చెబుతుంది. రూ. 500 నోట్లు చెలామణి నుండి ఉపసంహరించబడలేదు. అవి చట్టబద్ధమైనవి. ప్రజలు ఇటువంటి తప్పుడు సమాచారంతో మోసపోకూడదని చెప్పింది.వార్తలను నమ్మే ముందు ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు చెక్ చేసుకోవలని చెబుతుంది. కేవలం ప్రభుత్వం చేసే ప్రకటనను మాత్రమే నమ్మాలని చెబుతుంది.
నవంబర్ 2016లో, పాత రూ. 1000 మరియు రూ. 500 నోట్లు రద్దు చేయబడ్డాయి. ఆ తర్వాత కొత్తగా రూ. 2000 నోట్లతో పాటు రూ. 500 నోట్లు ముద్రించబడ్డాయి. రూ. 200 నోట్లు చెలామణిలోకి వచ్చాయి. రూ. 100, 50, 20 మరియు 10 నోట్లు కూడా కొత్త రూపాల్లో చెలామణిలోకి వచ్చాయి. ఈ పరిస్థితిలో మే 19, 2023 నుండి రూ. 2000 నోట్లను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు RBI ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ప్రజలు.. తమ దగ్గరున్న రెండు వేల నోట్లను బ్యాంకుల్లో మార్చుకోవడంతో పాటు డిపాజిట్ చేసారు.
మార్చి 31, 2025 నాటికి, రూ.2000 నోట్లలో 98.21% ఆర్బిఐకి తిరిగి వచ్చాయని ప్రకటించింది. అంటే రూ.6,366 కోట్ల విలువైన రూ.2000 నోట్లు చెలామణిలో ఉన్నాయి. దీని కారణంగా, రూ.500 నోట్లను ఉపసంహరణ చేసుకోబోతున్నట్టు వస్తోన్న వార్త బయటకు పొక్కినప్పటి నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో తమ దగ్గరున్న నోట్లున్న వారు ఆందోళనకు గురువుతున్నారు. గురయ్యారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరణ ప్రజలకు ఒకింత ఓదార్పునిచ్చింది.