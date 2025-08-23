Rajyoga: 500 ఏళ్లకు ఏర్పడుతున్న అద్భుత యోగం.. దీపావళి తర్వాత ఈ 3 రాశులకు రాజయోగం..!

3 Rajyogas 3 Lucky Signs: జాతక చక్రంలో రాజయోగాలు ఏర్పడినప్పుడు లక్కీ సమయం కలిసి వస్తుంది. తద్వారా విజయాలు వరిస్తాయి. 500 ఏళ్ల తర్వాత మరో అద్భుత యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ మూడు రాజయోగాల వల్ల దీపావళి తర్వాత మూడు రాశులకు బంపర్ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు.
దీపావళి తర్వాత మూడు రాశులకు భారీ ప్రయోజనాలు కలిసి వస్తాయి. వీరు నక్క తోక తొక్కినట్లే ప్రధానంగా శుక్రుడు బృహస్పతి వల్ల వీరికి ఈ భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. శుక్రుడు అంటే విలాసం, ఆనందానికి ప్రతీక. ఇక బృహస్పతి జ్ఞానం, కీర్తి, శ్రేయస్సుకు కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి అద్భుత యోగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ రెండు రాశులు కలవడం వల్ల హంస, మాలవ్య, బుధాదిత్య అంటే మూడు రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీంతో ఈ మూడు రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయిపోతాయి. అదృష్ట కాలం అంటే ఇదే.
కర్కాటక రాశి.. ఈ మూడు రాజయోగల వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి భారీ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న ప్రతిదీ జరుగుతుంది. ఈ మూడు యోగాల వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
కుంభరాశి.. మూడు రాజయోగాల వల్ల దీపావళి తర్వాత విజయాఢంకా మోగించే మరో రాశి కుంభరాశి అదృష్ట ద్వారాలు తెలుసుకోవడంతో పాటు ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తుంది. కుంభరాశి వారికి ఆ విదేశాలకు వెళ్లే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. కొత్త పనులు కూడా చేపడుతారు.
మకర రాశి.. ఈ రాజయోగాల వల్ల మకర రాశి వారు కూడా లక్కీ సమయం అని చెప్పాలి. పని ప్రదేశంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉద్యోగస్థులకు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా పుంజుకుంటాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)