Hmd Pulse 2 Plus: 5000mAh బ్యాటరీతో HMD పల్స్ 2 ప్లస్‌ మొబైల్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Hmd Pulse 2 Plus: అతి త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి HMD పల్స్ 2 ప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Hmd Pulse 2 Plus Telugu News: ప్రముఖ HMD స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లైనప్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ  HMD పల్స్ 2 ప్లస్‌ పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, అధికారక ప్రకటనకు ముందే స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ఫీచర్స్‌ లీక్‌ అయ్యాయి. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో IPS LCD డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
ఈ HMD పల్స్ 2 ప్లస్‌ (HMD Pulse 2 Plus) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన IPS LCD డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో పాటు 20W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే ఇది Unisoc చిప్‌సెట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

ఈ HMD Pulse 2 Plus స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్‌ వేరియంట్‌ 4GB ర్యామ్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక హై ఎండ్‌ వేరియంట్ 6GB RAMతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులోని బేస్‌ వేరియంట్ 128GB UFS 2.1 స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది 20W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Android 15 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది.   

ఇక ఈ HMD Pulse 2 Plus మొబైల్ డిజైన్‌ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది వివిధ కలర్‌ ఆప్ష్‌తో లాంచ్‌ కావడమే కాకుండా బ్యాక్ సెటప్‌లో అద్బుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు తక్కువ బరువుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..

HMD పల్స్ 2 ప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా అద్భుతమైన ఫోటోగ్రాఫి కోసం 2MP సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక ఫీచర్స్‌ లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌  బ్లూటూత్ 5.0, NFCతో పాటు 4.5G నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇవే కాకుండా మరెన్నో ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది, ధరను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

