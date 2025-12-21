Hmd Vibe 2 Price In India Launch Date: భారత మార్కెట్లోకి HMD వైబ్ 2 స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ లీక్ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి.
Hmd Vibe 2 Specifications Leak: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ HMD అతి త్వరలోనే తమ కష్టమర్స్కి గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో మార్కెట్లోకి దిమ్మతిరిగే డిజైన్ మొబైల్ కి విడుదల చేయబోతోంది. ఇది గత మోడల్స్ కంటే అద్భుతమైన డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో కొత్త కొత్త కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ను కంపెనీ HMD వైబ్ 2 పేరుతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. లాంచింగ్కి ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ లీకై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
HMD వైబ్ 2 లీకైన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే... దీనిని కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.75-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్క్రీన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు HD+ రిజల్యూషన్తో కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ 4GB RAMతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
HMD Vibe 2 స్మార్ట్ ఫోన్ Unisoc T7200 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంట్ 4GB RAM తో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఇటీవలే లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్ లోనే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే... కంపెనీ మొత్తం ఈ మొబైల్ను రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, రెండవది 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక దీని బ్యాక్ ప్యానెల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 0.8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా అనేక ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ లభిస్తాయి.
HMD Vibe 2 స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే బ్యాటరీ చార్జింగ్ కోసం ప్రత్యేకమైన 10W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అయితే, వైట్ సిరీస్ కంపెనీ 2024 సంవత్సరంలోనే విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం దీని ధర మార్కెట్లో రూ.8 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.