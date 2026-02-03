English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • iQOO 15 Ultra: 50MP సోనీ పెరిస్కోప్ కెమెరాతో iQOO 15 Ultra ఫోన్ వస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

iQOO 15 Ultra Price: మార్కెట్‌లోకి iQOO 15 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది. ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను చైనాలో ప్రకటించింది.

iQOO 15 Ultra Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ ఐక్యూ మార్కెట్‌లోకి ఈ వారం ఎన్నో రకాల ఫీచర్లతో కూడిన కొత్త స్మార్ట్‌తఫోన్లు విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ iQOO 15 అల్ట్రా పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వార్తలు విపరీతంగా వారిలో అవుతున్నాయి. ఈ మొబైల్ గతంలో విడుదలైన అన్ని మోడల్స్ కంటే డిజైన్ ఫీచర్స్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
1 /5

iQOO 15 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2K రిజల్యూషన్‌తో 8T LTPO OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది గేమింగ్ చేసే వారికి చాలా అద్భుతమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైన్ చేస్తోంది. ఈ మొబైల్ కెమెరా సెట్ అప్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు.   

2 /5

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే..  దీని వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో ప్రధాన కేంద్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ మొబైల్ లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ని కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు Q3 గేమింగ్ చిప్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

3 /5

ఈ మొబైల్ 1టిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో పాటు 24GB ర్యామ్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అక్కడ లాంచ్ చేసిన తర్వాతే గ్లోబల్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్‌లను ప్రారంభించింది.   

4 /5

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో AI Esports సిగ్నల్ ఇంజన్ 2.0 కూడా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు భారీ గేమింగ్ చేసేందుకు అనుకూలంగా ప్రత్యేకమైన కూలింగ్ ఫ్యాన్‌ను కూడా ఈ మొబైల్‌లో అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,400 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీనిని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకమైన  100 W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

5 /5

