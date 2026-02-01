English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Heroine: 52 ఏళ్ల హీరోయిన్ వల్ల 2 గంటలు ట్రాఫిక్ జామ్.. తన షేప్స్ వల్లే ఇదంతా అంటూ..!

ప్రముఖ హీరోయిన్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె చూపిస్తున్న ఫిట్‌నెస్, స్టైల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు.. 52 ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఇంతలా వార్తల్లో ఎలా నిలిచింది అన్న విషయాల్లోకి వెళితే..
52 ఏళ్ళ వయసులో కూడా అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది హీరోయిన్ మలైకా అరోరా. తాజాగా ఆమె నటించిన ఒక షేప్‌వేర్ యాడ్ సినిమా స్టైల్‌లో రూపొందించబడింది. ఈ యాడ్ కథనం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

ఈ యాడ్‌లో కథ ఒక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ప్రారంభమవుతుంది. మలైకా అరోరాను పోలీసులు ప్రశ్నిస్తారు. “మీ వల్లే రెండు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది” అని ఆరోపణలు చేస్తారు. ముంబై సీ లింక్‌పై ట్రాఫిక్ ఆగిపోవడానికి కారణం మీరేనా అంటూ ప్రశ్నిస్తారు. అంతేకాదు, పాపరాజీల గుంపు మీ వెంటే తిరుగుతోందని కూడా అంటారు. ఈ మాటలకు మలైకా చాలా కూల్‌గా స్పందిస్తుంది. https://www.instagram.com/upscworldofficial/p/DUNjDZwEXmv/  

తాను ఏ తప్పు చేయలేదని, తనపై పెట్టిన ఆరోపణలు నిజం కాదని ఆమె చెబుతుంది. చివరికి ఒక డ్రామాటిక్ మోమెంట్‌లో ఆమె అసలు నిజాన్ని బయటపెడుతుంది. తన ఫిట్ షేప్‌కు కారణమైన రహస్యాన్ని చాలా రోజుల పాటు దాచిపెట్టడమే తన చేసిన నేరం అని సరదాగా అంగీకరిస్తుంది. ఆ రహస్యం ఏంటంటే… ఇన్‌వోగ్ షేప్‌వేర్.

ఈ యాడ్‌ను కేవలం ఒక ప్రకటనగా కాకుండా, వినోదాత్మక కథలా రూపొందించారు. అందుకే ప్రేక్షకులకు ఇది వెంటనే కనెక్ట్ అయింది. మలైకా అరోరా లైఫ్‌స్టైల్, ఫిట్‌నెస్, ఫ్యాషన్‌పై సమాజానికి ఉన్న ఆసక్తిని ఈ యాడ్ సరదాగా చూపించింది. “లుక్ బాగుండటం కూడా ఒక నేరమేనా?” అనే ప్రశ్నను హాస్యంగా అడిగినట్లుగా ఈ వీడియో అనిపిస్తుంది.  

ఇన్‌వోగ్ అనే షేప్‌వేర్ బ్రాండ్ ఈ యాడ్ ద్వారా తన ప్రత్యేకతను చెప్పుకుంది. కానీ ఈ అడ్వటైజ్మెంట్ ఇలా వెరైటీగా తీయడంతో అందరూ దీనిపై రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు

