Malaika Arora: 52 ఏళ్ల స్టార్‌ హీరోయిన్‌.. 33 ఏళ్ల యువకుడితో రెండో వివాహం?

Malaika Arora Likely To Get Second Marriage With Harsh Mehta: పాత తరాన్ని తన సినిమాలు.. పాటలు, డ్యాన్స్లతో ఉర్రూతలూగించిన ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ మలైకా అరోరా రెండో వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. తన వయసులో సగం ఉన్న యువకుడితో ఆమె ప్రేమ, డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి.
52 ఏళ్ల ఒకప్పటి హీరోయిన్ మలైకా అరోరా హిందీ సినీ పరిశ్రమలో టాప్ హీరోయిన్గా కొనసాగారు. తన మొదటి భర్తతో విడాకులు పొందిన ఆమె కొన్నాళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆమె వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. అయితే వయసులో తన కన్నా సగం వయసున్న యువకుడితో ప్రేమలో ఉందని చర్చ జరుగుతోంది.
32 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి హర్ష్ మెహతాతో మలైకా అరోరా ప్రేమలో ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. మలైకా అరోరా, హర్ష్ మెహతా డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తల్లో నిలిచారు. వారిద్దరూ ముంబై విమానాశ్రయంలో కలిసి కనిపించడం ఆ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది.
కొన్ని రోజులుగా మలైకా అరోరా ఒక యువకుడితో తిరుగుతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. సినీ నటుడు అర్బాజ్ ఖాన్ను తొలి వివాహం చేసుకున్న మలైకా అరోరా 2017లో విడాకులు తీసుకుంది. అయితే అర్బాజ్, మలైకాకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు.
విడాకుల అనంతరం నటుడు అర్జున్ కపూర్తో డేటింగ్ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు హర్ష్ మెహతతో మలైకా ప్రేమలో పడ్డారని తెలుస్తోంది. అక్టోబర్ 29వ తేదీన ముంబైలో జరిగిన ఎన్రిక్ ఇగ్లేసియాస్ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్లో మలైకా అరోరా, హర్ష్ మెహత ఇద్దరూ కలిసి కనిపించారు. నవంబర్ 26వ తేదీన మరోసారి ఎయిర్పోర్టులో మలైకా, హర్ష్ మళ్లీ కనిపించారు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరు ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వైరల్గా మారాయి.
ఎయిర్పోర్టులో మలైకా, హర్ష్ కలిసి వచ్చారు. అనంతరం వేర్వేరుగా వెళ్లినా తర్వాత పార్కింగ్ స్థలానికి చేరుకున్నాక ఇద్దరూ ఒకే కారులో ఎక్కారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు, మీడియా మలైకా, హర్ష్ మధ్య ప్రేమ, డేటింగ్ వ్యవహారం కొనసాగుతోందని పేర్కొంటున్నారు.