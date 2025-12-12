Heroine: 55 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. 200 కోట్లకి పైగా ఆస్తి..!

Star heroine net worth : ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగితమే చాలా కష్టం. అలాంటిది ఏకంగా 40 సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగాలి అంటే .. వాళ్లలో చాలా ప్రతిభ ఉండాలి. ముఖ్యంగా..55 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీని శాసిస్తు ఒకటి కొనసాగడం.. చాలా అరుదుగా జరిగే ఘతన.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే..
దక్షిణ భారత సినీ రంగంలో.. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసిన నటీమణులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అలాంటివారిలో రమ్యకృష్ణ పేరు ముందంజులో ఉంటుంది. హీరోయిన్గా మొదలైన ఆమె ప్రయాణం..తరువాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మరింత బలంగా మారింది. 55 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె ఆమె తన అద్భుతమైన నటనతో ఎన్నో సినిమాలు చేస్తూ కొనసాగుతోంది.
రమ్యకృష్ణ 300కి పైగా చిత్రాలలోని లభించింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ ఇలా ఐదు భాషల్లో ఆమె తన ప్రతిభను చూపించింది. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్, బాలకృష్ణలతో కలిసి నటించి.. ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో తనకు ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. తమిళంలో రజనీకాంత్, శరత్కుమార్ వంటి స్టార్ హీరోలతో చేసిన సినిమాలు.. ఆమె క్రేజ్ను పెంచాయి.
బాహుబలి చిత్రంలో శివగామి పాత్ర రమ్యకృష్ణకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో కొత్త ఇమేజ్ను తెచ్చిపెట్టింది. రాజమౌళి తీసిన ఈ సినిమాలో ఆమె నటన అందరిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. హీరో–హీరోయిన్ల పాత్రలతో పాటు శివగామి పాత్ర కూడా ఆ సినిమాలో హైలైట్ గా నిలిచింది. ఆ తరువాత వచ్చిన జైలర్ సినిమాలో రజనీకాంత్ భార్యగా కనిపించి మళ్లీ ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
రమ్యకృష్ణ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది. సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు తగ్గిన సమయంలో.. ఆమె ప్రముఖ దర్శకుడు కృష్ణ వంశీని వివాహం చేసుకుంది. 2003లో వీరి పెళ్లి జరిగింది. వారికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు.
సుదీర్ఘమైన కెరీర్ వల్ల రమ్యకృష్ణ ఆర్థికంగా కూడా బలంగా నిలిచారు. చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఆమెకు విలాసవంతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయని చెబుతారు. కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం ఉండడంతో ఆమె గ్యారేజ్లో అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయని టాక్. మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు 200 కోట్లు ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో చెప్పుకుంటున్నారు.