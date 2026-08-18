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Vivo T5e: రూ.26,999 ఫోన్ కేవలం రూ.5,399కే.. Vivo T5eపై ఫ్లిప్‌కార్ట్ భారీ డిస్కౌంట్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:54 PM IST

Vivo T5e Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో vivo T5e స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.5,399కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇంత తగ్గింపు ధరకే పొందడానికి బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో మీకు చీప్‌ ధరకే లభిస్తుంది.

Vivo T5e Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరకే మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా vivo బ్రాండ్‌కు సంబంధించి కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ఏకంగా 40 శాతంకు పైగా స్పెషల్‌ ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.
 

Vivo T5e Discount Deal1/5

vivo T5e స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ vivo T5e స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.74 అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Unisoc T7225 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

Vivo T5e Flipkart Offer2/5

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌

vivo T5e ఫోన్‌ 5500mAh బ్యాటరీతో పాటు ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్లతో ఎంట్రీ-లెవల్ ఫీచర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది కేవలం మార్కెట్‌లో కేవలం ఒకే స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 4GB ర్యామ్‌తో పాటు 64GB స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్ అవుతుంది.  

Vivo T5e Discount3/5

5MP సెల్ఫీ కెమెరా

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది    8MP సింగిల్ కెమెరాతో పాటు LED ఫ్లాష్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 5MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 5500mAh బ్యాటరీ, 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ IP64 డస్ట్‌తో పాటు వాటర్ రెసిస్టెన్స్ డ్యూరబిలిటీని కూడా కలిగి ఉంటున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది.  

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రూ.13,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు

ప్రస్తుతం వీవో కంపెనీ  ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్‌లో ధర MRP రూ.26,999తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.13,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో మీరు కేవలం రూ.13,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

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బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించి క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.700 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆపర్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి రూ.7,900 వరకు బోనస్‌ కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీంతో మీకు ఇది కేవలం రూ.5,399కే పొందవచ్చు.

TAGS:
Vivo T5e
Vivo T5e Price
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Vivo T5e Flipkart Offer

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