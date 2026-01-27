English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!

Tabu Marriage : 54 ఏళ్లు వయసు వచ్చినా కానీ.. ఇంకా హీరోయిన్ టబు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడానికి కారణమేమిటి అనేదానిపై అందరూ చర్చించుకుంటూనే ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఈ విషయంపై స్వయంగా ఈ హీరోయిన్ చెప్పిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఆమె పెళ్లి చేసుకోక పోవడానికి కారణం ఆ స్టార్ హీరోనే అంటూ చెప్పకు వచ్చింది..
 
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో టబుకి సంబంధించిన..ఒక పాత ఇంటర్వ్యూ మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ నటి టబు..తన పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం ఒక స్టార్ హీరో అని చెప్పుకొచ్చింది.   

టబు మాట్లాడుతూ.. ఆ స్టార్ హీరో మరెవరో కాదు.. అజయ్ దేవగణ్ అని సరదాగా చెప్పిన విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. టబు బాలీవుడ్‌లో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా.. కెరీర్ సాగించిన ప్రముఖ హీరోయిన్ అన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదు. 

ఈ క్రమంలో..ముంబై మిర్రర్‌కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో టబు ఈ విషయం గురించి నవ్వుతూ మాట్లాడింది. అజయ్ దేవగణ్ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడని.. అలాగే తన కజిన్ సమీర్ ఆర్యకు మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్పింది. టబు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు..అజయ్ దేవగణ్.. సమీర్ ఇద్దరూ కలిసి ఆమెను చాలా కాపాడేవారని తెలిపింది. 

ఎవరైనా అబ్బాయిలు ఆమెతో మాట్లాడితే వెంటనే వారిని భయపెట్టేవారని..కొట్టేస్తామని కూడా హెచ్చరించేవారని చెప్పింది. “అందుకే నేను ఈరోజు సింగిల్‌గా ఉన్నాను. దీనికి అజయ్ దేవగణ్ కారణం. అతను చేసిన పనికి పశ్చాత్తాపపడాలి” అని టబు సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది.

ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో టబు తన జీవిత తత్వాన్ని కూడా వెల్లడించింది. సంతోషం అనేది కేవలం పెళ్లి లేదా సంబంధాలపై ఆధారపడదని చెప్పింది. మన ఆనందం మన పని, మన ఆలోచనలు, మన ఎదుగుదల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపింది. తప్పు వ్యక్తితో జీవించడంలా ఉంటే, ఒంటరిగా ఉండటం చాలా మంచిదని ఆమె అభిప్రాయం. చిన్న వయసులో ప్రేమపై ఒక ఆలోచన ఉంటుందని.. వయసు పెరిగే కొద్దీ జీవితం గురించి అవగాహన మారుతుందని చెప్పింది.

సినిమాల పరంగా చూస్తే.. 2024లో అజయ్ దేవగణ్‌తో కలిసి “ఔరోన్ మేన్ కహాన్ దమ్ థా” సినిమాలో టబు నటించింది. 53 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటూ.. ఒంటరిగా ఉన్నా సంతోషంగా జీవించవచ్చని నిరూపిస్తోంది. టబు జీవితం చాలా మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

