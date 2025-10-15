English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tata Sierra SUV 2025: టాటా నుంచి మరో కారు.. టాటా సియెర్రా పేరుతో కొత్త SUV.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌..

Tata Sierra SUV 2025: టాటా నుంచి మరో కారు.. టాటా సియెర్రా పేరుతో కొత్త SUV.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌..

Tata Sierra 2025 Suv Launch Details: టాటా నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన SUV కారు విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. 

Tata Sierra 2025 Suv Launch Details Telugu: భారతదేశం SUV ప్రియులకు టాటా మోటార్స్ శుభవార్త తెలుపబోతోంది. త్వరలోనే మార్కెట్లోకి తమ అత్యంత శక్తివంతమైన SUV సియెర్రాను విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ కారుకు సంబంధించిన ఫొటోస్‌తో పాటు ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. దీనిని టాటా మోటార్స్ ఎల్లో కలర్‌లో మొదటగా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. టాటా సియెర్రాకు సంబంధించిన ఫీచర్ నవంబర్ అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
కొత్త టాటా సియెర్రా లీకైన ఫోటోల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని SUV కంటే డిజైన్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించేందుకు ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఎన్నో ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కూడా వీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది.  

కొత్త టాటా సియెర్రా ఫోటోలను ట్రూ కార్ అడ్వైస్ ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేశారు. భారత్ మొబిలిటీ ఎక్స్‌పోలో భాగంగా చూపించిన SUV మోడల్స్ కంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా సియెర్రా బ్యాడ్జింగ్ ఫ్రంట్ వీల్ ఆర్చ్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

టాటా సియెర్రాను టాటా కంపెనీ నవంబర్లో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతకుముందే ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కూడా చేసే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే ధరతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా ఇదే సమయంలో వెల్లడించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.   

కొత్త టాటా సియెర్రా క్లాసిక్ లుక్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది సిగ్నేచర్ ఆల్పైన్ విండోస్‌తో పాటు బాక్సీ స్టాన్స్, మస్క్యులర్ పోర్షన్ వంటి ఫీచర్స్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీని ముందు భాగంలో LED లైట్ బార్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ వంటి ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తాయి. కారులో ప్రత్యేకంగా ట్రిపుల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఆప్షన్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఇక ఈ SUV కారులో పెద్ద పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌తో పాటు వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్‌ప్లే వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఫోర్-స్పోక్ ఇల్యూమినేటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్, ప్రత్యేకమైన వెంటిలేటెడ్ సీట్లను కూడా టాటా సియెర్రా కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక ఇది లెవల్-2 ADAS భద్రతా ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

కొత్త టాటా సియెర్రా (Tata Sierra) సెక్యూరిటీ పరంగా , 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో పాటు 360 డిగ్రీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఫైవ్ స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 1.5L టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ తో విడుదల అవుతుంది. అంతేకాకుండా రెండవ ఆప్షన్ లో భాగంగా 2.0L క్రయోటెక్ డీజిల్ ఇంజన్ వేరియంట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది.  

