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School Holidays: వినాయక చవితికి 3 రోజులు.. ఆ తర్వాత నిమర్జనం కి మరో 3 రోజులు.. మొత్తంగా 6 రోజులు సెలవులు..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:40 PM IST

School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు ఈసారి వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా సెలవులు కలిసిరానున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో గణపతి పండగ కారణంగా వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు రానుండగా, నిమజ్జనం సమయంలో కూడా మరో మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో విద్యార్థులకు మొత్తంగా ఆరు రోజుల పాటు సెలవులు లభించనున్నాయి.

School Holidays September 20261/5

వినాయక చవితి సెలవులు

వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14న సోమవారం జరగనుంది. దీనికి ముందు సెప్టెంబర్ 12 రెండో శనివారం, సెప్టెంబర్ 13 ఆదివారం కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 12 – శనివారం: రెండో శనివారం సెప్టెంబర్ 13 – ఆదివారం: వారాంతపు సెలవు సెప్టెంబర్ 14 – సోమవారం: వినాయక చవితి అంటే సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 14 వరకు విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో పిల్లలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండగ ఏర్పాట్లలో పాల్గొనవచ్చు. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో గణపతి మండపాల ఏర్పాటు మొదలైంది. విగ్రహాలను తీసుకురావడం, మండపాలను అలంకరించడం, విద్యుత్ దీపాలు ఏర్పాటు చేయడం వంటి పనులు జరుగుతున్నాయి.

Ganesh Nimajjanam Holiday2/5

6 రోజుల సెలవులు

వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా నిమజ్జనం నిర్వహించే ప్రాంతాల్లో స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించవచ్చు. సెప్టెంబర్ 25 శుక్రవారం నిమజ్జనం సందర్భంగా సెలవు వస్తే, ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 26 శనివారం, సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం కావడంతో మరో మూడు రోజుల విరామం లభిస్తుంది.  

Ganesh Chaturthi 20263/5

వినాయక చవితి 2026

సెప్టెంబర్ 25 – శుక్రవారం: వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా సెలవు వచ్చే అవకాశం సెప్టెంబర్ 26 – శనివారం: సెలవు సెప్టెంబర్ 27 – ఆదివారం: వారాంతపు సెలవు దీంతో చవితి సమయంలో మూడు రోజులు, నిమజ్జనం సమయంలో మరో మూడు రోజులు కలిపి మొత్తం ఆరు రోజుల సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

6 Days School Holidays4/5

సెప్టెంబర్ స్కూల్ సెలవులు

అయితే నిమజ్జనం సందర్భంగా ఇచ్చే సెలవులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని జిల్లాలు, అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే విధంగా వర్తించకపోవచ్చు. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవుల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా నిమజ్జనం రోజు స్థానిక అధికారులు తీసుకునే నిర్ణయం కీలకం. అందువల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల లేదా సంబంధిత జిల్లా విద్యాశాఖ నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.  

Ganesh Chaturthi Holidays5/5

తెలంగాణ స్కూల్ సెలవులు

మొత్తంగా చూస్తే సెప్టెంబర్‌లో వినాయక చవితి, నిమజ్జనం కారణంగా వచ్చే సెలవులు విద్యార్థులకు మంచి విరామాన్ని ఇవ్వనున్నాయి. పండగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా జరుపుకోవడంతో పాటు, గణపతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు కూడా ఈ సెలవులు ఉపయోగపడనున్నాయి.

TAGS:
School holidays
Ganesh Chaturthi Holidays
6 Days School Holidays
Ganesh Chaturthi 2026
School Holidays September 2026

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