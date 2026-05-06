AC Cooling Tips:వేసవి కాలంలో ఎండలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది ఇంట్లో ఏసీలను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. కానీ ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే గది చల్లబడకపోవడం చాలా మందికి సమస్యగా మారింది. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే ఏసీని తక్కువ టెంపరేచర్లో పెట్టకుండానే గది త్వరగా చల్లబడుతుంది.
మొదటిగా చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయడం. కానీ ఫ్యాన్ను చాలా తక్కువ స్పీడ్లో ఆన్ చేస్తే గదిలోని చల్లని గాలి అన్ని వైపులా పాకుతుంది. దీంతో గది మరింత చల్లగా అనిపిస్తుంది.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఏసీ ఆన్ చేయడానికి ముందు కిటికీలు కొద్దిసేపు తెరవాలి. అలాగే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంటే మూడు నిమిషాలు ఆన్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే గదిలో ఉన్న వేడి గాలి బయటకు వెళ్లిపోతుంది. తర్వాత ఏసీ త్వరగా పని చేస్తుంది.
చాలా మంది ఎప్పుడూ కూల్ మోడ్ మాత్రమే వాడుతుంటారు. కానీ తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో “డ్రై మోడ్” ఉపయోగించడం మంచిది. ఈ మోడ్ గాల్లోని తేమను తగ్గిస్తుంది. దీంతో శరీరానికి ఎక్కువ చల్లదనం అనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా కరెంట్ బిల్లు కూడా కొంత తగ్గుతుంది. మధ్యాహ్నం సమయంలో కిటికీల నుంచి సూర్యకాంతి నేరుగా గదిలోకి వస్తే గది మరింత వేడిగా మారుతుంది. అందుకే మందమైన కర్టెన్లు లేదా బ్లాకౌట్ కర్టెన్లు ఉపయోగించాలి. ఇలా చేస్తే గదిలో వేడి తగ్గి ఏసీ త్వరగా చల్లబరుస్తుంది.
ఏసీ ఫిల్టర్లు దుమ్ముతో నిండిపోతే చల్లని గాలి సరిగా బయటకు రాదు. అందుకే ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయాలి. ఇంట్లోనే నీటితో కడిగినా సరిపోతుంది. దీంతో ఏసీ పనితీరు బాగా మెరుగవుతుంది.
అలాగే బయట ఉండే కంప్రెసర్ యూనిట్ దగ్గర దుమ్ము, చెత్త లేకుండా చూసుకోవాలి. గాలి సరిగా వెళ్లకపోతే ఏసీ సరిగా కూలింగ్ ఇవ్వదు. పవర్ ఆఫ్ చేసి బయట యూనిట్పై నీళ్లు చల్లితే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే ఏసీపై ఒత్తిడి తగ్గి గది త్వరగా చల్లబడుతుంది. అలాగే కరెంట్ బిల్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.