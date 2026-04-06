Health Checkup: హెల్త్ చెక్ చేయడానికి డాక్టర్ అవసరం లేదు.. ఇంట్లోనే ఈ 6 టెస్టులు చాలు!

Health Checkup: ప్రస్తుత కాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కానీ మనం నిజంగా ఫిట్గా ఉన్నామా లేదా అనేది.. చాలా మందికి తెలియదు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, మనకు వచ్చే చాలా వ్యాధులకు కారణం మన జీవనశైలి. కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని చెక్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. కొన్ని సాధారణ పనులను సులభంగా చేయగలిగితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని అర్థం.
మొదటగా, నిటారుగా నిలబడి కాళ్ల వేళ్లను చేతులతో తాకడం ఒక మంచి పరీక్ష. ఈ పని చేయడానికి మోకాళ్లు వంచకూడదు. మీరు సులభంగా కాళ్ల వేళ్లను తాకగలిగితే మీ శరీరం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది అని అర్థం. లేకపోతే మీ శరీరంలో గట్టిదనం పెరిగిందని భావించాలి.
రెండవది, సపోర్ట్ లేకుండా నిటారుగా కూర్చోవడం. మీరు ఒక గంట పాటు వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచి కూర్చోగలిగితే అది మంచి ఆరోగ్య సూచన. కానీ ఎక్కువ మంది మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ వాడేటప్పుడు వంగి కూర్చుంటారు. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరం.
మూడవది, ఎక్కువ సమయం నిలబడగలగడం. మీరు ఎక్కడైనా ఎక్కువ సేపు నిలబడినప్పుడు నడుము లేదా కాళ్లలో నొప్పి లేకపోతే మీరు ఫిట్గా ఉన్నారు. కానీ కొద్దిసేపే నిలబడలేకపోతే అది బలహీనతకు సంకేతం.
నాలుగవది, అలారం లేకుండా ఉదయం లేవడం. మీరు రోజూ సరైన నిద్రపోతే సహజంగా తెల్లవారుజామున లేస్తారు. ఇది మంచి ఆరోగ్యానికి గుర్తు. కానీ అలారం ఆపి మళ్లీ పడుకుంటే మీ నిద్ర సరైన విధంగా లేదని అర్థం.
ఐదవది, 30 నిమిషాలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడం. పిల్లలతో ఆడుకోవడం, సైక్లింగ్ లేదా ఏదైనా ఆట ఆడటం ద్వారా మీరు సులభంగా కదలగలిగితే మీ ఆరోగ్యం బాగుంది. కానీ కొద్దిసేపటికే అలసట లేదా ఊపిరి తిత్తులు వస్తే జాగ్రత్త పడాలి.
ఆరవది, మెట్లు ఎక్కడం. మీరు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు లేదా దిగేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేకపోతే మీ హృదయం మరియు శరీరం బలంగా ఉన్నాయని అర్థం. లేకపోతే మీ ఫిట్నెస్ తగ్గిందని భావించాలి.
ఈ ఆరు పనుల్లో కనీసం రెండు పనులు చేయలేకపోతే మీరు మీ జీవనశైలిని మార్చుకోవాలి. రోజూ వ్యాయామం చేయడం, మంచి ఆహారం తీసుకోవడం, సరైన నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. జంక్ ఫుడ్ తగ్గించడం మరియు శారీరక శ్రమ పెంచడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లు మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. కాబట్టి ఈ సూచనలను పాటిస్తే మీరు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా జీవించవచ్చు.