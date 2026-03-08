English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Realme P3 Lite 5G: రూ.9 వేల భారీ బోనస్‌తో Realme P3 Lite ఫోన్‌ మీ సొంతం.. ఎలా కొనాలంటే?

Realme P3 Lite 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3 Lite 5G మొబైల్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చీప్ ధరికే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Realme P3 Lite 5G Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే రియల్ మీ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే..ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అందిస్తున్న బిగ్ సేవింగ్ సేల్స్‌లో భాగంగా రియల్ మీ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన Realme P3 Lite 5G మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో పాటు ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఏ ఆఫర్ వినియోగిస్తే తగ్గింపు ధరకే పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.
 
మొదటగా రియల్‌మీ (Realme) బ్రాండ్ విడుదల చేసిన Realme P3 Lite 5Gని  స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన  6.67-అంగుళాల HD+ LCD  డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 625 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. కాబట్టి ఎండలో కూడా డిస్ప్లే చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.   

అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 6300 5G చిప్‌సెట్‌పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ 4gb ర్యామ్‌తో పాటు 6 జిబి ర్యామ్‌తో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్‌ని కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 32MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా మరో కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఇది ఎంతో పవర్ఫుల్ 6,000mAh భారీ బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Realme UI 6.0పై రన్ అవుతుంది.  

ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..IP64 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, మిలిటరీ-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు రైన్‌వాటర్ స్మార్ట్ టచ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ మొబైల్ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బేస్ వేరియంట్ కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంట్ రూ.12,999తో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 8 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.11,999కే లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఇదే స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్చేంజ్  ఆఫర్ వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.9 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది.

