English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vivo Y50 Series: 6,000mAh బ్యాటరీతో Vivo Y50 Series 3 మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇవే!

Vivo Y50 Series: 6,000mAh బ్యాటరీతో Vivo Y50 Series 3 మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇవే!

Vivo Y50 Series Launch Date In India: మార్కెట్‌లో Vivo Y50 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. వీటిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, Y సిరీస్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo Y50 Series Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ Vivo కంపెనీ త్వరలోనే Y సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ కంపెనీ Y50s 5Gతో పాటు Y50e 5G మోడళ్లతో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో పాటు భారీ బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సిరీస్‌ను కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ 5G మొబైల్స్‌ విభాగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

Vivo Y50 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇవి ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా 128GB eMMC 5.1 స్టోరేజ్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్స్‌ను కంపెనీ మొత్తం నాగులు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌తో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ధర చైనాలో రూ. 19,300లుగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 6GB + 256GB స్టోరేజ్ మొబైల్ ధర రూ.23,200 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

2 /5

ఇక మూడు వేరియంట్  8GB + 256GB స్టోరేజ్‌తో.. నాలుగవ వేరియంట్‌ 12GB + 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. ఈ సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ డైమండ్, స్కై బ్లూతో పాటు ప్లాటినం కలర్ ఆప్షన్లలో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కంపెనీ అధికార వెబ్‌సైట్స్‌లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

3 /5

ఈ Vivo Y50s 5G, Vivo Y50e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.74-అంగుళాల ఫ్లాట్ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 1600 x 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ  స్క్రీన్‌ ప్యానెల్ 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోతో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది IP64 రేటింగ్‌ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతోంది.  

4 /5

ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ పెద్ద 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం..వీటిల్లో OTG రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా  Y50s 5G 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ అవుతోంది. ఫ్రంట్‌ భాగంలో  5-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో లభిస్తోంది..  

5 /5

ఈ Vivo Y50s 5Gతో పాటు Y50e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా OriginOS 5పై రన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా  సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్‌తో పాటు అదనంగా ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్‌ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే డ్యూయల్ సిమ్, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, GPS కనెక్టివిటీలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవేకాకుండా ఈ మొబైల్స్‌లో చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Vivo Y50E 5G Vivo Y50E 5G Price Vivo V50E 8 256 Vivo V50E Pro Price Vivo V50E 256Gb Price Vivo 5G Vivo Phone

Next Gallery

India vs Iran Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో ఒక్క రూపాయికే చాలా దొరుకుతాయ్.. ఈ దేశ కరెన్సీ కంటే భారత రూపాయి ఎంత శక్తివంతమైనదంటే..?