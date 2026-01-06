Vivo Y50 Series: 6,000mAh బ్యాటరీతో Vivo Y50 Series 3 మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇవే!

Vivo Y50 Series Launch Date In India: మార్కెట్లో Vivo Y50 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్ కాబోతున్నాయి. వీటిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, Y సిరీస్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Vivo Y50 Series Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ Vivo కంపెనీ త్వరలోనే Y సిరీస్ మొబైల్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ కంపెనీ Y50s 5Gతో పాటు Y50e 5G మోడళ్లతో లాంచ్ చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు భారీ బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సిరీస్ను కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ 5G మొబైల్స్ విభాగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Vivo Y50 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇవి ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా 128GB eMMC 5.1 స్టోరేజ్తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్స్ను కంపెనీ మొత్తం నాగులు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ధర చైనాలో రూ. 19,300లుగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 6GB + 256GB స్టోరేజ్ మొబైల్ ధర రూ.23,200 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక మూడు వేరియంట్ 8GB + 256GB స్టోరేజ్తో.. నాలుగవ వేరియంట్ 12GB + 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల కాబోతోంది. ఈ సిరీస్ మొబైల్స్ డైమండ్, స్కై బ్లూతో పాటు ప్లాటినం కలర్ ఆప్షన్లలో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కంపెనీ అధికార వెబ్సైట్స్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ Vivo Y50s 5G, Vivo Y50e 5G స్మార్ట్ఫోన్స్ స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.74-అంగుళాల ఫ్లాట్ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 1600 x 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్క్రీన్ ప్యానెల్ 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోతో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది IP64 రేటింగ్ సపోర్ట్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ పెద్ద 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం..వీటిల్లో OTG రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Y50s 5G 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అవుతోంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 5-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో లభిస్తోంది..
ఈ Vivo Y50s 5Gతో పాటు Y50e 5G స్మార్ట్ఫోన్స్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా OriginOS 5పై రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్తో పాటు అదనంగా ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే డ్యూయల్ సిమ్, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, GPS కనెక్టివిటీలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవేకాకుండా ఈ మొబైల్స్లో చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.